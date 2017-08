Duel bol úžasný, ukázali sme hlad po úspechoch, vyhlásil Zidane po finále Európskeho superpohára

SKOPJE 9. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalisti španielskeho klubu Real Madrid sa stali po rokoch 2002, 2014 a 2016 štvrtýkrát víťazmi Európskeho superpohára. V utorňajšom stretnutí 42. ročníka zvíťazili v macedónskej metropole Skopje nad anglickým Manchestrom United 2:1 (1:0).

V Arene Filipa II. Macedónskeho v drese úradujúceho šampióna Ligy majstrov skóroval v 24. min brazílsky stredopoliar Casemiro, na 2:0 zvýšil po zmene strán v 52. min španielsky reprezentant Isco.



Anglický protivník Realu z Old Traffordu stačil už len skorigovať, v 62. min sa presadil belgický útočník Romelu Lukaku. Manchester United nepridal druhý celkový triumf v Európskom superpohári, dosiaľ uspel jediný raz - v roku 1991.

Isco najlepším hráčom

Za najlepšieho hráča utorňajšieho duelu vyhlásili jedného zo strelcov gólov Realu - Isca. "Mali sme omnoho viac šancí a mohli sme streliť aj ďalšie góly. Na konci zápasu sme to mali trochu zložitejšie, ale celkovo sme podali kompletný výkon a víťazstvo je zaslúžené," povedal 25-ročný záložník podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

Real Madrid je prvým tímom od roku 1990, ktorý obhájil prvenstvo v tejto súťaži, vtedy sa to podarilo talianskemu AC Miláno. Tréner Zinedine Zidane je zároveň iba druhým trénerom s triumfom v Európskom superpohári v dvoch sezónach po sebe. Prvým bol Talian Arrigo Sacchi.



"Dnešný duel bol takmer dokonalý. Prvý polčas bol úžasný. Po zmene strán sme trochu trpeli, ale vo finálových zápasoch je to úplne normálne. Ukázali sme však charakter a hlad po úspechoch," vyhlásil tréner Madridčanov Zinedine Zidane.

"Dôležité bolo, že sme vysoko napádali a nenechali súpera hrať svoju hru. Dôležité tiež bolo, že keď sme mali loptu pod kontrolou, boli sme trpezliví a postupne sme dosiahli to, čo sme chceli. Proti Manchestru United sme boli v hre od prvej do poslednej minúty, páčilo sa mi to. Táto sezóna nebude ľahká, ale chceme pokračovať v tom, čo robíme dobre," doplnil 45-ročný Francúz, ktorého zverenci väčšinu stretnutia protivníka k ničomu nepustili.

"Pusinky" vedú v počte víťazstiev

Anglický zástupca bol nebezpečnejší smerom dopredu až po znížení na 1:2 v záverečnej polhodine duelu. "Nemôžete hrať krásny futbal na rovnakej úrovni celých 90 minút. Predvádzali sme vysokú kvalitu, neskôr aj trpeli, to áno, ale stále sme mali priebeh pod kontrolou. Ak by Gareth Bale strelil gól na 3:0, bolo by vybavené oveľa skôr," zamyslel sa Zidane.



"Pusinky" si vylepšili svoju bilanciu proti United, po 11. vzájomnom dueli vedú v počte víťazstiev 5:2. Real skóroval už v 66. súťažnom dueli za sebou. Táto úspešná séria trvá od 30. apríla 2016, keď madridský tím zvíťazil v San Sebastiáne (1:0).

"Samozrejme, je skvelé pokračovať v zbieraní trofejí. Bol to ťažký zápas, ale myslím si, že sme hrali veľmi dobre. V príprave na toto stretnutie nám pomohlo, že sme v Madride trénovali v horúčavách 38 °C. Kontrolovali sme zápas a triumf sme si zaslúžili," povedal pre BT Sport Walesan Gareth Bale.

Šieste dejisko súťaže

Štadión v Skopje bol šiestym dejiskom v histórii súbojov o Európsky superpohár od roku 1998, keď sa duely tejto súťaže začali hrať na neutrálnej pôde. Do roku 2012 patrilo výsostné postavenie Štadiónu Ľudovíta II. v Monaku.

V roku 2013 duel hostila pražská Eden Arena, o rok neskôr Cardiff City Stadium vo waleskom Cardiffe, predvlani sa hralo na Štadióne Borisa Paichadzeho v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi a minulý rok sa zápas uskutočnil na štadióne Lerkendal v nórskom Trondheime. Pre zaujímavosť, v roku 2018 zápas o Európsky superpohár privíta A. Le Coq Arena v estónskom Tallinne.

