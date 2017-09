Dudu pochválil tréner aj tímový manažér, mužstvu dodáva väčšiu variabilitu

"Ondrej ukázal, že je dobrý futbalista. Dobre sa pohyboval medzi líniami, poslal aj niekoľko prekvapujúcich prihrávok. Nemal to jednoduché po takom dlhom čase byť v nasadení celých 90 minút. Celkovo v jeho výkone bolo veľa pozitívneho," uviedol tímový manažér Herthy Michael Preetz na webe periodika Kicker. "Prvé minúty boli náročné, neskôr to už bolo v poriadku. Fyzicky sa cítim dobre, ale potrebujem čo najviac takých zápasov ako bol tento v Európskej lige či bundeslige. Len ak budem v nich hrať, mám šancu dostať sa do topformy," skonštatoval Ondrej Duda na rovnakom nemeckom zdroji.