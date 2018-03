Drvivá väčšina obyvateľov Slovenska chce podľa Matoviča novú vládu, nie bábkové divadlo

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Drvivá väčšina obyvateľov Slovenskej republiky chce zásadnú zmenu a novú vládu, uviedli v utorok na tlačovej besede predstavitelia opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Matovič hovorí o lámaní dejín

Líder hnutia Igor Matovič priniesol aj graf agentúry Focus, podľa ktorého chce približne 80 percent opýtaných vážnu zmenu a podľa Matoviča novú vládu. Poslanci ocenili tiež rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku, ktorý v utorok nevymenoval navrhovanú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Podľa poslancov sú naďalej najlepším riešením politickej situácie predčasné voľby.



"Dnes sa lámu dejiny a sme radi, že sa prezident Kiska postavil na stranu občanov, ktorí chcú žiť v slušnej krajine. Sme mafiánska krajina, ktorú nám tu spravili predstavitelia vládnej moci, bohužiaľ aj za pomoci Bélu Bugára (Most-Híd) a aj Andreja Danka (SNS). Robert Fico (Smer-SD) sa tu vysmieval nielen ľuďom, ale aj prezidentovi, keď podával akože demisiu. Je to výsmech aj voličom Smeru, SNS a Mosta-Híd, ktorí tiež nechcú, aby nám tu vládla talianska mafia. Práve táto vláda dopustila, aby ľudia s prepojením na organizovaný zločin stáli priamo pri premiérovi," uviedol Matovič.

Budajova výzva RTVS

Poslanec Ján Budaj v súvislosti s aktuálnou situáciu skritizoval aj verejnoprávnu televíziu RTVS, ktorá sa podľa jeho slov schováva, namiesto toho, aby spravila poriadnu politickú reláciu.

"Vyzývam RTVS, aby zorganizovala štúdio, kde prídu aj zodpovední, teda vládni poslanci vysvetľovať túto situáciu. Je nemysliteľné, aby sa schovávali a ospravedlňovali svoju neúčasť. Sú to práve oni, kto by mal ľudom a občanom vysvetliť, prečo zradili ich dôveru a ďalej pokračujú v tomto zoskupení. Okrem toho by mali prestať strašiť ľudí o tom, že tu nie je alternatíva, je to výsmech," povedal Budaj.

Parlamentné hnutie OĽaNO si vie predstaviť aj spojenie opozície. Podľa Matoviča v súčasnosti preferencie demokratickej opozície predstavujú vyše 50 percent, pričom na zostavenie vlády stačí niečo vyše 40. "Rátame s tým, že je na čase, aby sa opozícia spojila. Vieme si predstaviť diskusiu so stranou SaS, Sme rodina, KDH či SMK. Toto je naša úloha, i keď sú tam isté nezhody, je to lepšie ako vláda mafie," doplnil svoje predstavy Matovič.

