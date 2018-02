Druhý deň rokovania parlamentu skončil netradične, poslanci sa zúčastnia udeľovania titulu

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Poslanci NR SR ukončili druhý rokovací deň netradične, o sedemnástej hodine. O prerokovaných návrhoch vládnych zákonov budú preto hlasovať vo štvrtok dopoludnia.

Viacerí poslanci sa totiž plánujú zúčastniť na udeľovaní titulu Spravodliví medzi národmi v Historickej budove Národnej rady SR, kde bude prítomní prezident Andrej Kiska aj predseda parlamentu Andrej Danko.





Izraelské ocenenie Spravodliví medzi národmi sa každoročne udeľuje ľuďom nežidovského pôvodu za záchranu Židov v čase ich vyhladzovania počas druhej svetovej vojny. Mená všetkých ocenených budú navždy vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad Vašem. Múzeum Jad Vašem vzniklo preto, aby zvečnilo pamiatku šiestich miliónov židovských obetí holokaustu.

Postupne pátra a hľadá tých, ktorí sa fašizmu postavili a Židov ukrývali, alebo im inak pomáhali uniknúť pred perzekúciou. Každý prípad v súčasnosti posudzuje komisia, ktorá sa skladá z dobrovoľníkov. Ako uvádza Jad Vašem, väčšinou ide o tých, čo prežili holokaust.

Novela o starostlivosti o lesné pozemky

V závere dnešného zasadnutia parlamentu poslanci prerokovali novelu zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorú predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Novela sa týka vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev, vzťahu pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu, či zabezpečenia riadnej starostlivosti a obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov, resp. lesných porastov.

Novela pripravená na schválenie v parlamente má zásadným spôsobom zasiahnuť do konania okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev a rieši aj viac nedostatkov súčasnej právnej úpravy. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od júla tohto roka.

Posvietia si na nezákonnú ťažbu dreva

Dnes zákonodarcovia diskutovali aj o zákone o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorý predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Pripomienkovali ho viacerí poslanci. Cieľom návrhu zákona je zamedziť vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh prostredníctvom určenia zodpovedných orgánov štátnej správy, vymedzenia ich kompetencií a určenia sankcií za správne delikty v oblasti uvádzania dreva alebo výrobkov z dreva na vnútorný trh.





Pozmeňujúce návrhy k zákonu dnes predložili poslanci z OĽANO Ján Budaj a Martin Fecko, Anna Zemanová z SaS či exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon. "Kšefty s drevom treba zamedziť, a preto tento zákon OĽANO podporí. Naše pozmeňujúce návrhy ho však môžu vylepšiť. Zákon momentálne hovorí iba o vnútornom trhu (EÚ), ale riešiť to treba globálne a stransparentniť treba aj trh mimo EÚ. Treba riešiť aj identifikáciu kmeňa stromu, a to jednoznačným a nezameniteľným údajom o dreve, ktorý by bol spojený s kmeňom stromu. Poslednou pripomienkou je, aby nový zákon bol odpolitizovaný. Pokiaľ bude Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia podliehať ministrovi, tak nebude zárukou nestrannosti, pretože veľa únikov kvality a množstva dreva sa deje na vysokej úrovni," zdôvodnil pozmeňujúce návrhy za stranu OĽANO Martin Fecko.

Vo štvrtok začnú "s vodou"

Z predmetného návrhu zákona vyplýva, že ústredným orgánom štátnej správy v oblasti uvádzania dreva na vnútorný trh za Slovenskú republiku bude MPRV SR, ktoré bude aj orgánom štátnej správy kompetentným na overovanie licencií FLEGT.

Vo štvrtok ráno o deviatej hodine poslanci pokračujú v rokovaní. Začať by mali vládnym návrhom novely zákona o vodách z dielne rezortu životného prostredia, ktorý prerokujú v druhom čítaní. Nasledovať by mali tiež návrhy z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

