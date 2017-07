Druhá liga bude bez FC VSS Košice, ukončil svoju činnosť

"Vážení fanúšikovia a členovia klubu FC VSS Košice, s poľutovaním vám musíme oznámiť, že napriek našim snahám a rokovaniam, ktoré prebiehali až do dnešného dňa, sa nám nepodarilo zabezpečiť financovanie na chod novej sezóny, a preto sme museli pristúpiť ku krokom, ktoré sme už uviedli v našom vyhlásení zo dňa 13. 6. 2017. Dnes sme oficiálne oznámili príslušným orgánom SFZ, že k dnešnému dňu, t. j. 27. 7. 2017, ukončujeme svoju športovú činnosť, a to vo všetkých kategóriách. Veľmi nás to mrzí, avšak dúfame, že nás pochopíte, že sme inú možnosť nemali. Chceme sa vám, našim verným fanúšikom a členom klubu, poďakovať za doterajšiu spoluprácu, podporu a pochopenie," uvádza sa vo vyhlásení.