Drucker obhajuje odmeny vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, výška závisí od ozdravného plánu

BRATISLAVA 28. októbra (WebNoviny.sk) - Sporné odmeny predstavenstvu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera riešia a v súčasnosti sú pre vyplácanie odmien jediným kritériom dosiahnuté výsledky v ozdravení poisťovne.

Za minulý rok si štyria poprední predstavitelia VšZP, ktorej hlavným akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR, rozdelili takmer 25-tisíc eur, a to pri strate štátnej poisťovne.

Dlh nevznikol z ukradnutých peňazí

Ako ďalej v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko povedal Drucker (nominant Smer-SD), „v čase, keď sa vyplácala táto odmena za rok 2016 bývalému vedeniu, súčasné vedenie nemalo na výber, lebo bola stále schválená účtovná závierka s pozitívnym ziskom. Až v roku 2017 po uzatvorení účtovníctva sa namieta, že tieto odmeny môže niekto mať vyplatené aj za rok 2015 a 2016 a nárokujú sa späť.“





Drucker pripomenul, dlh VšZP nevznikol tak, „že niekto ukradol peniaze“. Jednou z jeho dôležitých príčin bolo zavedenie tzv. odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá znamená, že ľudia s najnižšími príjmami a ich zamestnávatelia nemusia odvádzať zdravotné odvody. „O tieto peniaze malo verejné zdravotné poistenie menej, bolo to skoro 210 miliónov eur v roku 2015, ktoré sa prejavili až v zúčtovaní v roku 2016,“ povedal Drucker s tým, že miera zodpovednosti bývalého vedenia VšZP bola „predovšetkým v skresľujúcej informácii o stave v poisťovni“.

Štyri milióny eur na odmeny

Minister zdravotníctva opakovane upozornil, že odmeny za výkon funkcie predstavenstva vo VšZP sa riadia uznesením vlády, ktoré bolo prijaté ešte v roku 2011 za premiérky Ivety Radičovej. Dovtedy boli štatutári štátnych podnikov vyplácaní rôzne a toto uznesenie vlády zaviedlo pre ich odmeny presné pravidlá, ako sú dosiahnuté výsledky, počet pracovníkov a ďalšie. „Pokiaľ by sme nevyplácali vôbec nič, tak neviem, kto by prišiel pracovať za 700 alebo za 500 eur“, dodal Drucker.

Poslanec Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO-NOVA) vysokým odmenám vedeniu VšZP nerozumie. Myslí si, že ak je systém odmeňovania v štátnych inštitúciách takto nastavený, treba o ňom začať diskusiu. Súhlasí s tým, že odmeny by mali vrátiť, lebo vo VšZP nebolo pozitívne hospodárenie, za ktoré by si ich zaslúžili. Ako upozornil v diskusii Rádia Slovensko, podľa jeho informácie by mali vrátiť iba 50 percent z odmien za rok 2015.

Uznesenie vlády z roku 2011 o rovnakých podmienkach pre vyplácanie odmien manažmentom štátnych organizácii považuje Drucker za správne a pripomenul, že od začatia ozdravného plánu vo VšZP sa jediným kritériom na vyplácanie alebo nevyplácanie odmien stali ukazovatele z ozdravného plánu. Doplnil, že peniaze, ktoré idú na mzdy a odmeny približne 2 100 zamestnancom VšZP, sú vo výške približne 3 a pol až 4 milióny eur, pochádzajú zo správneho fondu, a nie sú určené na zdravotnú starostlivosť. Ak sa však odmeny vo VšZP jeho vedeniu vyplácať nebudú, tak tam nik pracovať nebude. Profesionáli, ktorí sú schopní spravovať trojmiliardovú poisťovňu, totiž podľa ministra zdravotníctva zarobia v súkromnom sektore ročne státisíce eur.

Hlavní strojcovia zlodejiny ostanú nepotrestaní

Skutočnosť, že polícia znovu obvinila deväť ľudí v prípade nákupu predraženého CT prístroja v piešťanskej nemocnici, nechcel minister zdravotníctva komentovať. Vec je podľa neho v súčasnosti v pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní.

Očakáva, že „robia svoju prácu tak, ako ju robiť majú“ a ak bude vznesené obvinenie, tak potom príde súd a rozsudok o vine alebo nevine. Vyjadrovať sa Drucker podľa vlastných slov môže iba k tomu, čo ministerstvo urobilo preto, aby sa takéto prípady neopakovali. Marek Krajčí (OĽANO-NOVA) považuje za celý problém to, že „pokiaľ by týchto deväť ľudí bolo nejakým spôsobom potrestaných, tak smutný paradox je ten, že tí hlavní strojcovia tej zlodejiny pravdepodobne postihnutí nebudú“.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.