Drucker je svojprávna osoba a dokáže sa rozhodovať sám, nátlak Kaliňáka v súvislosti s Gašparom vylúčil

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) – Nový minister vnútra Tomáš Drucker zatiaľ neodvolá policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Zatiaľ by ani nevedel zodpovedne vybrať jeho nástupcu, v rezorte sa totiž musí najprv zorientovať, vytvoriť si názor a až potom rozhodnúť. Drucker to v nedeľu povedal v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Novela zákona o policajnom zbore

Dodal, že nebagatelizuje tlak verejnosti na jeho odvolanie, no najprv sa musí oboznámiť s jeho prácou. Drucker považuje za prvoradé zmeniť spôsob voľby a odvolávania šéfa polície prostredníctvom novely zákona o policajnom zbore. Tá by sa mala do legislatívneho procesu dostať už asi o dva týždne. „Na tomto je politická zhoda,“ vyhlásil.



Drucker tiež vylúčil, že by na neho exminister Robert Kaliňák vyvíjal tlak na ponechanie Gašpara vo funkcii. Zdôraznil, že „pod tlakom reaguje tvrdo a nemá ho rád“. „Som svojprávna osoba, mám meno a vlastné skúsenosti, dokážem sa rozhodovať sám,“ vyhlásil.

Nového šéfa polície bude menovať vláda

Drucker vysvetlil, že podľa pripravovanej novely bude kandidáta na policajného prezidenta vyberať nezávislá komisia a budú tiež stanovené presné podmienky pre uchádzačov. Komisia ministrovi odporučí kandidáta, ktorého verejne vypočuje výbor parlamentu pre obranu a bezpečnosť.

Nového šéfa polície bude menovať vláda. Policajný prezident nemôže byť podľa Druckera neodvolateľný. Meniť sa bude aj inšpekcia ministerstva vnútra a voľba jej šéfa. Nový minister tiež konštatoval, že skúsenosti s riadením silového rezortu zatiaľ nemá, no ministerstvo vnútra má veľa skúsených ľudí, o ktorých sa môže oprieť.

