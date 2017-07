Dressel si na majstrovstvách sveta odniesol tri zlaté kovy, Ledecká získala už piate prvenstvo

BUDAPEŠŤ 29. júla (WebNoviny.sk) - Švédska reprezentantka Sarah Sjöströmová prekonala časom 23,67 s v semifinále na 50 m voľný spôsob na majstrovstvách sveta v plávaní v dlhom bazéne v Budapešti osem rokov starý svetový rekord Nemky Britty Steffenovej z Ríma 2009 (23,73).



Pre 23-ročný rodáčku zo štokholmskej štvrte Salem je to na aktuálnom šampionáte už druhé svetové maximum. V úvodný deň prekonala rekord na 100 m voľný spôsob (51,71 s). Podarilo sa jej to na svojom úseku v štafetách na 4 x 100 m voľný spôsob. Ako prvá žena na tejto trati pokorila hranicu 52 sekúnd.

Švédka obhájila titul z Kazane

Sarah Sjöströmová ešte pred svetovým rekordom stihla zvíťaziť na 50 m motýlik časom 24,60 s a v rekorde šampionátu obhájila titul z Kazane 2015. Zo striebra sa tešila Holanďanka Ranomi Kromowidjojová. Tretia skončila Egypťanka Farida Osmanová, ktorá pre svoju krajinu vybojovala vôbec prvú medailu na MS v dlhom bazéne.

Sjöströmová má z Budapešti ešte zlato zo 100 m motýlik, na 100 m voľný spôsob skončila druhá. Slovenská plavkyňa Barbora Mišendová obsadila v piatkových rozplavbách na 50 m motýlik 32. miesto, keď zvládla trať za 27,23 s. Jej osobné maximum je 26,78.

Slovenský rekord patrí od roku 2003 legendárnej Martine Moravcovej (26,46). Devätnásťročná Mišendová potrebovala na postup do 16-členného semifinále čas 26,34.





Americké kvarteto so svetovým rekordom

Svetový rekord v piatok prekonalo aj americké kvarteto Caeleb Remel Dressel, Nathan Adrian, Mallory Comerfordová, Simone Manuelová, ktoré zvíťazilo v miešanej štafete na 4 x 100 m voľný spôsob (3:19,60 min).

O viac než tri sekundy prekonalo výkon krajanov Ryana Lochteho, Nathana Adriana, Simone Manuelovej, Missy Franklinovej z Kazane 2015 (3:23,05). Strieborní v európskom rekorde skončili v Budapešti Holanďania, bronzoví Kanaďania. Na aktuálnom šampionáte mohli diváci vidieť už deväť svetových rekordov.

Dressel sa zapísal do histórie plávania

Historický zápis sa v piatkovom večernom súťažnom bloku podaril Američanovi Caelebovi Remelovi Dresselovi, ktorý ako prvý plavec v histórii získal za jeden večer na MS 3 zlaté medaily. Okrem toho, že bol súčasťou zlatej miešanej štafety na 4 x 100 m voľný spôsob, triumfoval v obidvoch individuálnych mužských disciplínach.

Najskôr získal titul majstra sveta v kráľovskom šprinte na 50 m voľný spôsob (21,15 s), o pár minút neskôr bol najrýchlejší vo finále na 100 m motýlik (49,86 s), kde len o štyri sekundy zaostal za svetovým rekordom legendárneho Michaela Phelpsa.



"Nemal som čas rozmýšľať o tom, čo sa dialo. Boli to jedny preteky za druhými. Je to fyzický podmienené, ale náročnejšie je to mentálne. Zostáva mi 24 hodín do ďalších pretekov, takže si nájdem 30 minút, aby som porozmýšľal o tom, čo som dosiahol a znovu sa budem sústrediť na nedeľnú štafetu. Som už naozaj unavený. Ešte jedno kolo ale zvládnem," vyjadril sa pre oficiálnu stránku šampionátu Dressel.

Druhý na 50 m voľný spôsob skončil Brazílčan Bruno Fratus, tretí dohmatol Benjamin Proud z Veľkej Británie. Striebro na 100 m motýlik si vybojoval ešte len 17-ročný domáci plavec Kristóf Milák, ktorý vo finále opäť vylepšil vlastný juniorský svetový rekord (50,62). Na bronzovej priečke skončil Singapurčan Joseph Schooling (olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016) a James Guy z Veľkej Británie.

Seebohmovú podporila rodina

Austrálčanka Emily Seebohmová obhájila časom 2:05,85 min titul zo šampionátu spred dvoch rokov v Kazani na 200 m znak. Vo finále zdolala domácu favoritku Katinku Hosszúovú, ktorej po prvýkrát pribudla do zbierky medailí z MS v dlhom bazéne strieborná medaila.

"Úprimne, zvíťaziť na takomto veľkom podujatí v tak silnej konkurencii je niečo, na čo musí byť človek skutočne hrdý a ja rozhodne som. Atmosféra bola skvelá. Pomohlo mi, že ma do Budapešti prišli podporiť rodina a priatelia," vyznala sa z pocitov Seebohmová.



S bronzom sa musela uspokojiť Kathleen Bakerová z USA. Juniorský svetový rekord zaplávala Austrálčanka Kaylee Rochelle McKeownová (2:06,76). Držiteľkou historicky najlepšieho času je od roku 2012 Američanka Missy Franklinová (2:04,06).

V piatkových rozplavbách sa predstavila aj Slovenka Karolína Hájková, ktorá obsadila 25. miesto, keď trať absolvovala za 2:16,42 min. Na postup do 16-členného semifinále bol potrebný čas na úrovni 2:11,67. Jej osobné maximum aj slovenský rekord z minulého roka má hodnotu 2:13,73.

Ledecká s piatou zlatou medailou

Už piatu zlatú medailu získala v Budapešti americká superhviezda Katie Ledecká, keď podľa očakávaní zvíťazila na 800 m voľný spôsob žien (8:12,68 min). Na druhom mieste zaostala v ázijskom rekorde Číňanka Li Ping-ťie, bronz sa ušiel ďalšej Američanke Leah Smithovej.

Dvadsaťročná Ledecká opäť vylepšila svoj historický počin, keď má spomedzi všetkých plavkýň z MS v dlhom bazéne najviac zlatých medailí (14). Okrem najcennejších kovov si v Budapešti poprvýkrát vyskúšala aké je to byť zdolaná. Na 200 m voľný spôsob jej prvú prehru uštedrila Talianka Federica Pellegriniová.

Majstrovstvá sveta v plávaní v dlhom bazéne

Budapešť (Maď.) - sobota - finále:

ŽENY

1. Sarah Sjöströmová (Švéd.) 24,60 s, 2. Ranomi Kromowidjojová (Hol.) 25,38, 3. Farida Osmanová (Eg.) 25,39

1. Emily Seebohmová (Aus.) 2:05,85 min, 2. Katinka Hosszúová (Maď.) 2:05,85, 3. Kathleen Bakerová (USA) 2:06,48

1. Katie Ledecká (USA) 8:12,68 min, 2. Li Ping-ťie (Čína) 8:15,46, 3. Leah Smithová (USA) 8:17,22

MUŽI

1. Caeleb Remel Dressel (USA) 21,15 s, 2. Bruno Fratus (Braz.) 21,27, 3. Benjamin Proud (V. Brit.) 21,43

1. Caleb Remel Dressel (USA) 49,86 s, 2. Kristóf Milák (Maď.) 50,62, 3. Joseph Schooling (Sing.), James Guy (V. Brit.) obaja 50,83

MIX

1. USA (Caeleb Remel Dressel, Nathan Adrian, Mallory Comerfordová, Simone Manuelová) 3:19,60 min, 2. Holandsko (Ben Schwietert, Kyle Stolk, Femke Heemskerková, Ranomi Kromowidjojová) 3:21,81, 3. Kanada (Yuri Kisil, Javier Acevedo, Chantal van Lendeghemová, Penny Oleksiaková) 3:23,55

