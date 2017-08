Dramatické slovenské derby v 1. kole US Open, Čepelová poriadne potrápila Cibulkovú

NEW YORK 29. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako jedenásta zvíťazila za 151 minút 6:7 (5), 6:3, 6:2 nad Janou Čepelovou v pondelňajšom derby v 1. kole dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

V bilancii zo vzájomných súbojov zvýšila Cibulková na 2:0. Nadviazala na úspech 7:5, 6:4, ktorý dosiahla pred štyrmi rokmi takisto na "harde" v kanadskom Toronte.

Prvý set vyhrala Čepelová

Cibulková sa vo vstupnom zápase s krajankou potrápila. V prvom sete favoritka viedla 4:2, ale Čepelová zrovnala krok a v tajbrejku jej stačil jeden setbal, ktorý využila na triumf 7:5. V druhom dejstve Cibulková cez päť brejkbalov pretlačila na 3:2 a od stavu 3:3 už súperke neprenechala ani gem. Pri svojom podaní zužitkovala druhý setbal.

V rozhodujúcom sete Cibulková ušla Čepelovej z 3:2 na 6:2, hoci v koncovke potrebovala štyri mečbaly. Postupujúca hráčka odvrátila 11 z 12 brejkových pokusov snaživej súperky a mala bilanciu víťazných úderov a nevynútených chýb 40:31. Čepelová bola tiež vysoko aktívna a presná (winnery, resp. nevynútené chyby: 36:28). Na celkovo získané body to bolo 112:101.



Finalistka minulotýždňového prípavného podujatia v New Havene v Connecticute Cibulková už má istotu 70 bodov do hodnotenia a prémie 86 000 USD brutto. Zdolaná niekdajšia členka Top 50 Čepelová, aktuálne 87. v systéme, si odnesie 10 bodov a 50 000 amerických dolárov pred zdanením.

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková, momentálne desiata v singlovom renkingu, bude v stredu v 2. kole čeliť 24-ročnej domácej semifinalistke rovnako významných melbournských Australian Open 2013 a niekdajšej jedenástke poradia Sloane Stephensovej (83). Má proti nej skóre 1:2. Vo februári 2016 prehrala tesne 4:6, 6:4, 6:7 (5) vo finále v mexickom Acapulcu.

Cibulkovej nevydarená sezóna

Finalistka rovnako hodnotných melbournských Australian Open 2014 Cibulková zatiaľ má na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických rekord v podobe štvrťfinále už zo sezóny 2010, nestačila v ňom na Dánku Caroline Wozniacku. Vlani prehrala v 3. kole s Ukrajinkou Lesiou Curenkovou. V 1. kole na veľkej štvorke teraz má Cibulková bilanciu 31:9, z toho v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center 8:2.

Nedávna štvorka hierarchie Cibulková celkovo do leta nezažívala práve najvydarenejšiu sezónu. Po parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros má zápasovú štatistiku 9:7, tento rok dovedna 23:18.



Cibulková v New Yorku posilňuje svoje vyhliadky zahrať si minimálne na koncosezónnych tzv. malých MS pod názvom WTA Elite Trophy v čínskom Ču-chaji pre 9. - 19. v bodovaní Race plus jednu držiteľku voľnej karty. Pochopiteľne, stále môže zaútočiť aj na hlavný výberový šampionát WTA Finals v Singapure pre osem najlepších v sezóne, na ktorom vlani senzačne triumfovala.

Martinom Zathureckým trénersky vedená 24-ročná Košičanka Čepelová si zahrala 3. kolo londýnskeho Wimbledonu 2012 a 2016. V New Yorku bola v 2. kole v sezóne 2014, odvtedy v "main draw" absentovala. So súperkami z Top 10 má skóre 3:6.

US Open

dvojhra žien - 1. kolo:

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.