Dostupnosť inovatívnej liečby by sa mala podľa Lévyovej zlepšiť, problémom sú doplatky za lieky

BRATISLAVA 24. novembra (WebNoviny.sk) - Dostupnosť inovatívnej liečby by sa od budúceho roka mala pre slovenských pacientov zlepšiť.

V minulosti sme riešili mnohé prípady, keď sa pacienti snažili získať výnimku na liečbu. Väčšinu takýchto prípadov vyrieši novela zákona, ktorú schvaľuje zdravotnícky výbor parlamentu, uviedla na Prvej národnej pacientskej konferencii prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR Mária Lévyová.

Krokom vpred je podľa nej predovšetkým zvýšenie výšky koeficientu prahovej hodnoty pre vstup nových liekov na 41-násobok priemernej mzdy.

Spoluúčasť pacienta na platbe za lieky

Možným problémom do budúcnosti je podľa AOPP návrh 5-percentnej spoluúčasti pacienta a poskytovateľa liečby na platbe za lieky, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2019. "Pacient nepracuje a je teda v sociálne zlej situácii. Mnohé nemocnice, ktoré takúto liečbu poskytujú, sú zase zadĺžené. Čo ak ani jeden nebude môcť spoluúčasť zaplatiť?" pýta sa Lévyová.

Aj keď sa neoficiálne hovorí o zľavách zo strany farmaceutických spoločností práve vo výške tohto doplatku, podľa AOPP môže nastať situácia, že sa tak nestane. "Bude to iba na dobrej vôli výrobcu lieku, takáto zľava nie je nárokovateľná zo zákona," upozornila prezidentka.





Isté obavy pacientov vzbudzuje aj navrhovaná úprava podmienok pre vstup generických liekov do zoznamu kategorizovaných liekov.

"Navrhovaný spôsob úpravy ceny môže viesť k rozhodnutiu nedovážať ich na Slovensko. Tieto lieky sú bezpečnou alternatívou, lacnejšou nielen z pohľadu využitia peňazí zo zdravotného poistenia, ale aj z pohľadu doplatku pacientov," poznamenala Lévyová. Ako dodala, aj preto bude AOPP v priebehu budúceho roka podrobne sledovať situáciu okolo generických liekov.

Problém zdravotníckych pomôcok

Nedoriešený zostal aj problém úhrady niektorých zdravotníckych pomôcok, čo žiadalo AOPP aj v pripomienkovom konaní. Ide napríklad o plienky pre ležiacich pacientov, či parochne.

"Obávam sa, že pacienti si tieto pomôcky budú musieť platiť sami. V rozpočte pacienta, ktorý nemá príjem z práce, sú to popri ostatných nákladoch liečby veľmi citeľné náklady," pomenovala problematický bod novely Lévyová.





Najväčším limitom pre dostupnosť sa však napokon môžu ukázať peniaze v zdravotníctve. "Viac inovatívnych, teda aj drahších, liekov znamená aj viac peňazí z poistenia. Pritom budúci rok sa napríklad opäť znížia platby za poistencov štátu na historicky najnižšiu úroveň, tentokrát na 3,71 percenta," upozornila Lévyová.

Podľa nej by mal štát prehodnotiť, či v konečnom dôsledku dobrý zámer zákona v oblasti drahšej liečby nezastaví nedostatok peňazí na túto liečbu.

