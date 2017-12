Dostavba Mochoviec je podľa Žigu vo finálnej fáze, nevylučuje však predražovanie a predlžovanie

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) ide podľa ministra hospodárstva Petra Žigu do finále.

„S našimi spoluakcionármi v Slovenských elektrárňach máme zriadenú komisiu, ktorá sa na pravidelnej báze stretáva a ktorá rokuje o stave dokončenosti blokov v Mochovciach. Na poslednom rokovaní odznelo, že tretí blok je rozostavaný na 96 % a začína sa úvodná fáza studenej hydroskúšky. Začiatkom roka 2018 by sa mala ukončiť a bude nasledovať horúca hydroskúška. Zrejme niekedy v polovici roka 2018 by malo nastať uvádzanie tretieho bloku do prevádzky zavezením prvých palivových kaziet do reaktora,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk Žiga s tým, že na štvrtom bloku by mala byť rozostavanosť na úrovni 84,4%.

Slovensko je v pozícii pasívneho akcionára

Dostavba mochoveckých blokov sa niekoľkokrát predražovala a termín ich dostavby predlžoval. Minister Žiga nevedel na sto percent vylúčiť opakovanie sa podobnej situácii ešte ani v súčasnosti.





„Viete dobre, že nemáme priamy vplyv na práce, my sme v zásade v pozícii pasívneho akcionára. Ja to nemôžem vylúčiť, pretože pri takýchto stavbách môže nastať nepredvídateľná situácia. Čiže keby som mal dať ruku do ohňa, že sa už dostavba nebude predlžovať alebo predražovať, tak by som ju nedal. Ale vyzerá to už, že sa blížime konečne do finále. Dohodlo sa, že dodatočné peniaze, ktoré treba na dokončenie tretieho a štvrtého bloku asi v objeme 700 miliónov eur poskytne Enel. Je to v ich rukách,“ dodal Žiga.

Menili sa termíny aj rozpočet

Po začatí dostavby Mochoviec sa hovorilo o rokoch dostavby 2012, respektíve 2013. Okrem termínov sa viackrát menil aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Najnovší rozpočet na dostavbu je vo výške 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur.





Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

