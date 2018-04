Dostavba Atómovej elektrárne Mochovce postupuje pomaly, dvakrát sa zvyšoval rozpočet

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) - Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce veľmi mierne pokročila. Slovenské elektrárne, ktoré jadrové bloky dostavujú, finišujú najmä s dostavbou tretieho bloku, ktorý má byť hotový o rok skôr ako štvrtý.

Viac ako 5 000 pracovníkov

Podľa aktuálne zverejnených údajov je tretí jadrový blok dostavaný na 97 %. Koncom januára sa pritom jeho dokončenosť pohybovala na úrovni 96,2 %. Štvrtý mochovecký blok bol ku koncu marca dokončený na 85,1 %.

Na dostavbe oboch jadrových blokov v Mochovciach bolo doteraz odpracovaných vyše 77 miliónov človekohodín, pričom na dostavbe pracuje viac ako 5 000 pracovníkov. Projekt spolu vytvára 15 tisíc priamych, nepriamych a vyvolaných pracovných miest.



Tretí blok v Mochovciach by sa mal uviesť do prevádzky ku koncu tohto roka. Štvrtý blok by mali dokončiť o rok neskôr. Po začatí dostavby Mochoviec sa pritom hovorilo o rokoch dostavby 2012, respektíve 2013.

Výdavky sa takmer znásobili

Okrem termínov sa viackrát menil aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Najnovší rozpočet na dostavbu je vo výške 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

