Dostál dúfa, že koalícia nemá dvojaký meter a minister Kažimír nebude súhlasiť s návrhom Smeru

BRATISLAVA 7. decembra (WebNoviny.sk) - Zmrazovanie platov cez novelu zákona o dani z príjmov je podľa Ondreja Dostála zo SaS porušením rokovacieho poriadku. Ako povedal v rozprave v NR SR, ide o rovnaké porušenie zákona, ako bol návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o zmrazovaní platov ústavných činiteľov.

Zákaz dávať "prílepky"

O porušenie zákona ide tým, že existuje zákaz dávať „prílepky“, ktoré obsahovo nesúvisia s návrhom zákona.





Podľa Dostála zmrazovanie platov cez novelu zákona o DPH súvisí so zákonom ako pozmeňujúci návrh Igora Matoviča so zdravotníctvom (Matovič chcel zmraziť platy minulý týždeň cez zákon, ktorý sa týkal zdravotníctva – poznámka SITA), teda vôbec nijako.

Dostál pripomenul, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker s Matovičovým návrhom nesúhlasil, pretože s jeho návrhom nesúvisel. „Dúfam, že koalícia nemá dvojaký meter a minister financií Peter Kažimír nebude súhlasiť s návrhom Smeru,“ uviedol Dostál, ktorý považuje za nezmyselné, aby sa pre zvýšenie platov o jedno euro menilo niekoľko zákonov.

Kamenický je dohodnutý s Kažimírom

Predkladateľ návrhu na zmrazenie platov Ladislav Kamenický (Smer-SD) Dostálovi odpovedal, že dôležité je, či je súhlas navrhovateľa. „Vybrali sme tento zákon po dohode s ministerstvom financií. Uvedomujeme si, že je to na hrane zákona. Chceme to vyriešiť do konca roka.“ uviedol.

Platy ústavných činiteľov, ktoré mali doposiaľ zmrazené, stúpnu o euro mesačne. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k vládnemu návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý dnes v pléne parlamentu predložil poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Návrh novely predkladá po dohode s ministerstvom financií, keďže návrh nepriamo súvisí s vládnym návrhom novely zákona o dani z pridanej hodnoty.

O symbolickom zvýšení platov v utorok informovali lídri vládnych strán Robert Fico (Smer-SD), Andrej Danko (SNS) a Béla Bugár (Most-Híd). Po tomto zvýšení chcú začiatkom budúceho roka priniesť systémové riešenie, ktoré upraví zvyšovanie platov, aby zabránili radikálnemu nárastu platov ústavných činiteľov.

