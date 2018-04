Dopravná nehoda v Kanade stála život mladých hokejistov, sústrasť vyjadril aj premiér Trudeau

NIPAWIN 7. apríla (WebNoviny.sk) - Zrážka nákladného auta s autobusom, v ktorom sa viezli členovia juniorského hokejového tímu, si vyžiadala niekoľko mŕtvych a vážne zranených.

V piatok v noci o tom informovala kanadská polícia. Športovci z tímu Humboldt Broncos mierili na zápas do mesta Nipawin. Zástupca tímu Kevin Garinger potvrdil, že v dôsledku nehody zomrelo niekoľko osôb. "Sme z toho v šoku," dodal. Do tímu sa pritom môžu dostať hráči vo veku od 16 do 20 rokov.





Zrážka nákladného auta s autobusom, v ktorom sa viezli členovia juniorského hokejového tímu, si vyžiadala 14 mŕtvych a 14 zranených. Kanadská polícia informovala, že v autobuse bolo 28 ľudí, 14 z nich zomrelo, medzi nimi je aj šofér. Zvyšných 14 osôb hospitalizovali, traja sú v kritickom stave.

"Nedokážem si predstaviť, čím teraz prechádzajú rodičia obetí. Súcitím s každým, koho táto strašná tragédia zasiahla, a to v rámci klubu Humboldt Broncos aj mimo neho," napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter kanadský premiér Justin Trudeau.

