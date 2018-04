Dopravcovia kritizujú vysoko nadpriemernú daň z motorových vozidiel, komunikujú s ministerstvom

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Ministerstvo financií SR je pripravené pokračovať v diskusiách so zástupcami cestných dopravcov o zmenách v oblasti daní a hľadať spôsob, ako neatakovať štátny rozpočet a zároveň vytvoriť priestor, aby mohli zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v Európskej únii.

Žiadajú zníženie dane z motorových vozidiel

Informovala o tom vo štvrtok štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager s tým, že viackrát komunikovala najmä s predstaviteľmi Združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia aj o konkurencieschopnosti a možnosti reformovania daňového systému.

Slovenskí cestní dopravcovia sa dlhodobo sťažujú na vysoké daňové zaťaženie a žiadajú najmä zníženie dane z motorových vozidiel aspoň na úroveň okolitých krajín, keďže v SR je druhá najvyššia v EÚ.

"Táto diskusia nie je uzavretá. Stále používam argument, že som len štátny tajomník. Samozrejme, na ministerstve financií komunikujeme, zaoberáme sa vplyvom daní, ale aj byrokracie na celkový biznis. Musím povedať, vnímam sama to, že je potrebné urobiť zmeny," povedala Meager vo vystúpení na medzinárodnej konferencii Doprava 2018 v Bratislave.

Cestná doprava ako kľúčový prvok rozvoja

"Nevyhýbam sa diskusii, pracovným stretnutiam ani kritike, dokonca ani ostrej kritike. Nemám problém vypočuť si veci, ktoré vás naozaj trápia a možno sú kruté aj na vypočutie," prihovorila sa štátna tajomníčka účastníkom. Cestná doprava ako kľúčový prvok ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja v EÚ bola hlavnou témou konferencie, ktorú zorganizovalo HNevents - vydavateľstvo MAFRA Slovakia, a. s., s ČESMAD-om Slovakia a Zväzom autobusovej dopravy.



Prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič upozornil, že po zavedení elektronického výberu mýta mnohé krajiny zmiernili daň z motorových vozidiel.

"Neurobilo to jedine Slovensko. Naďalej trváme na odstránení tohto dlhu z roku 2010. Prvou našou ambíciou je dosiahnuť výraznejšie zníženie dane z motorových vozidiel, minimálne na úroveň okolitých krajín," povedal Jančovič.

Šesťnásobné prekročenie minimálnej sadzby

V SR je spomínaná daň druhá najvyššia v EÚ po Írsku, čo predstavuje zhruba 1 800 eur na jedno vozidlo ročne. "Ostatné krajiny vrátane Nemecka sa pohybujú na úrovni osemsto, deväťsto eur," uviedol šéf ČESMAD-u Slovakia. Spomínaná suma 1 800 eur je po všetkých zľavách, základná sadzba dane je 2 200 eur.

"Minimálna sadzba určená Európskou úniou je 515 eur. Takmer štvornásobne ju prekračujeme, preto by bolo dobré dostať to aspoň tam, kde sa pohybujú ostatné krajiny, aby nás to nediskriminovalo," dodal Jančovič. Cestní dopravcovia na tento problém upozorňovali všetky doterajšie vlády od roku 2010 po zavedení elektronického mýta, ktoré zvýšilo ich náklady.

