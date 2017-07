Doprava na úseku D1 pri Blatnom bude opäť presmerovaná, práce potrvajú do konca novembra

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) - Po ukončení prác v pravom páse diaľnice D1 pri obci Blatné presmeruje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dopravu aj v opačnom smere v ľavom páse diaľnice.



„Dopravu na úseku D1 v km 29,000 až 32,000 presmerujeme z ľavého jazdného pásu do pravého v smere z Bratislavy do Trnavy,“ informuje hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Obmedzenia sa začnú od soboty 22. júla a budú trvať asi do utorka 25. júla.

V tomto čase budú pracovníci NDS premiestňovať dočasné dopravné značenie či betónové zvodidlá. Po presmerovaní bude doprava vedená po novovybudovanej vozovke v režime dva plus dva pruhy s tým, že pomalý jazdný pruh bude široký 3,25 a rýchly pruh 2,5 metra. Takáto prevádzka diaľnice potrvá približne do konca novembra.



Už v septembri by sa mal odľahčiť terajší zjazd z diaľnice D1 na Senec. V tomto čase plánuje NDS spustiť južné vetvy križovatky Blatné v smere z Bratislavy do Trnavy, motoristi tak budú môcť schádzať z D1 do Senca, Blatného a okolitých obcí cez križovatku Blatné. Sprejazdnenie celej križovatky Blatné je plánované na december tohto roka.

