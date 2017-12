Doplnkové ordinačné hodiny podľa Fica pravdepodobne nebudú, môžu za to vraj klamstvá opozície

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) - Doplnkové ordinačné hodiny, ktoré schválil tento týždeň parlament, pravdepodobne nebudú. Pripustil to v piatok na tlačovej konferencii premiér SR Robert Fico.

"Napriek tomu, že táto diskusia má určité racio a ja som ju sledoval, musím s veľkým poľutovaním skonštatovať ako opozícia a, bohužiaľ, aj médiá klamú. Spustili ste spoločne s opozíciou tirádu o tom, že Smer a ďalší zavádzame nejaké opätovné poplatky. Smer-SD vždy poplatky v zdravotníctve odmietal a boli sme to my, ktorí principiálne odmietli tzv. Zajacove dvadsaťkorunáčky. Cez nás cesta nevedie k žiadnym poplatkom. A toto ani nie je poplatok, to je platba za konkrétny úkon, ktorý urobí lekár mimo riadnych ordinačných hodín," povedal premiér.

Odmieta niesť zodpovednosť za klamstvo

Fico viackrát na tlačovej konferencii zdôraznil, že opozícia klame. "Žiaľ, musím povedať, že v médiách sa dostatočne neobjavujú informácie o podstate tohto opatrenia. Som nútený povedať, že odmietam niesť zodpovednosť za klamstvá, ktoré tu šíri od rána do večera opozícia. To budem hovoriť stále - oni len klamú," poznamenal.





Ako premiér informoval, vo štvrtok urobil rokovanie s koaličnými partnermi. "Hovoril som aj s pánom Druckerom, aj s poslancami, ktorí iniciovali túto zmenu v Národnej rade SR, a zobral som na vedomie, že toto opatrenie nadobudne účinnosť 1. mája 2018. Ale keďže deje sa to, čo sa deje, a je to hrubé zneužívanie elementárnej informácie na politické účely, je to politikárčenie opozície, chcem vám oznámiť, že vláda pristúpi ešte do 1. mája 2018 k takým opatreniam, ktoré absolútne vylúčia akúkoľvek možnosť pre opozíciu klamať," objasnil.

Dobrovoľné ordinačné hodiny

Cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti sa zavádzajú okrem iného doplnkové ordinačné hodiny. Ak lekár alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti splní podmienky ustanovené zákonom, to znamená, že musí minimálne poskytovať špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu 30 hodín, všeobecnú 35 hodín týždenne, môže si zriadiť doplnkové ordinačné hodiny v časoch na to presne určených.

Doplnkové ordinačné hodiny budú dobrovoľné a musia byť schválené vyšším územným celkom. Môžu byť v rozsahu maximálne 30 % riadnych ordinačných hodín, taktiež maximálne môže lekár vyšetriť 30 % z pacientov, ktorých za týždeň ambulancia ošetrí.





Maximálna úhrada pacienta v doplnkových ordinačných hodinách bude 30 eur. Pôvodne sa navrhovalo 50 eur. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker dôrazne odmieta, že ide o poplatok.

"Ide o ochranný limit pri priamej úhrade pacienta podľa zverejneného cenníka," vysvetlil Drucker. Právna úprava taktiež zavádza povinnosť pre špecialistov prijať pacientov do 20 dní od objednania.

Nesociálne a nefunkčné opatrenie

Poslanec a líder vznikajúcej strany SPOLU - občianska demokracia Miroslav Beblavý na brífingu opätovne zopakoval, že ide o nesociálne a nefunkčné opatrenie.

"Tie poplatky, ako boli tento týždeň schválené, sú nesociálne v tom, že v krajine, kde je priemerná mzda na úrovni 900 a niečo eur a kde je priemerný dôchodok na úrovni 400 a niečo eur, je poplatok za objednanie vo výške 30 eur naozaj nesociálny. Nepoznám na svete vyspelú krajinu, kde by bol takýto pomer medzi poplatkom a platom," poznamenal Beblavý.





Poslanec navrhoval okrem iného, aby maximálna úhrada pacienta v rámci doplnkových ordinačných hodín bola 10 eur, parlament to však odmietol.

Vyzýva Druckera, aby odstúpil

Beblavý zároveň vyzval ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby odstúpil, ak má sebaúctu.

"Neviem si predstaviť, ako chce minister zdravotníctva Tomáš Drucker po piatku zostať vo funkcii, pretože ak minister zdravotníctva investuje celú svoju autoritu do presadenia takéhoto opatrenia, venuje tomu niekoľko týždňov a 100 percent svojej politickej energie a predseda vlády mu vyjadrí nedôveru tým, že povie po schválení toho všetkého, že to vlastne asi zruší, tak si neviem predstaviť, keby som bol v jeho koži, že by som bol ochotný zostať ďalej na ministerstve zdravotníctva," povedal.

Podľa Beblavého ide o otázku základného sebarešpektu, Drucker sa podľa poslanca snažil vykonávať svoju funkciu dobre. "Ale zjavne byť dobrým ministrom zdravotníctva vo vláde Roberta Fica jednoducho nejde a nedokáže to ani Tomáš Drucker," uzavrel Beblavý.

Proti poplatkom v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva dlhodobo zastáva názor, že je proti poplatkom v zdravotníctve. "Poslanecký návrh umožňujúci poskytovanie zdravotnej starostlivosti v takzvaných doplnkových ordinačných hodinách považujeme za systémové riešenie, pri ktorom by sa významne zvýšil počet ordinačných hodín a pacient by neplatil žiadny poplatok. Išlo by o úhradu za samotný výkon realizovaný u lekára s maximálnym ochranným stropom 30 eur. Priemerná úhrada za návštevu pacienta v ambulancii lekára špecialistu je dnes podľa údajov najväčšej zdravotnej poisťovne na úrovni 10 eur," uviedla v reakcii hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.





Ako pokračovala, minister zdravotníctva komunikoval s predsedom vlády SR a spoločne sa zhodli na hrubom politickom zneužívaní tejto témy časťou opozície, ktorá opakovane klamlivo a zavádzajúco dezinformuje občanov o zavádzaní poplatkov, ktoré naopak súčasné vedenie MZ SR zmenou zákona výrazne zrušilo.

"Predmetná právna úprava doplnkových ordinačných hodín bola schválená na základe pozmeňujúceho návrhu poslancov NR SR s jej účinnosťou od 1. mája 2018, a ktorá mala za cieľ priniesť viac dostupnosti v ambulantnej zdravotnej starostlivosti," dodala Eliášová.

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s parlamentným výborom pre zdravotníctvo pripraví podľa hovorkyne do účinnosti tohto zákona takú právnu úpravu zákona, ktorá znemožní zavádzanie občanov a politické zneužívanie tejto témy.

