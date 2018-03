Dopingový hriešnik Armstrong odmietol ponuku organizátorov Okolo Flámska, čestný hosť bude iný

"Veľmi som sa tešil do Belgicka na Okolo Flámska, ale súkromná udalosť v rodine mi v tom zabránila. Nepochybujem, že preteky budú aj tento rok vzrušujúce a všetci účastníci si to tam užijú. Chcem sa poďakovať Wouterovi Vandenhautemu za pozvanie. V budúcnosti sa rád do Flámska vrátim, aby som oslávil túto výnimočnú udalosť vo svete cyklistiky," napísal Lance Armstrong na svojej facebookovej prezentácii.