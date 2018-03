Domračevová víťazkou šprintu, Kuzminová nesklopila štyri terčíky a skončila 30.

KONTIOLAHTI 9. marca (WebNoviny.sk) - Bieloruská biatlonistka Daria Domračevová sa v piatok vo fínskom Kontiolahti s náskokom iba pol sekundy stala víťazkou šprintu na 7,5 km na úvod programu žien v rámci siedmeho z deviatich kôl Svetového pohára 2017/2018. Druhá skončila Nemka Franziska Hildebrandová a tretia bola Talianka Lisa Vittozziová.

Slovenská líderka hodnotenia tejto disciplíny a priebežne druhá v bojoch o veľký glóbus Anastasia Kuzminová obsadila so štyrmi nesklopenými terčíkmi (po dvoch v ľahu a stoji) 30. miesto, zaostala o 1:21,2 min. Fínska jednotka celková poradia Kaisa Mäkäräinenová si pripísala 10. priečku, takže zvýšila svoj náskok v žltom drese.

Ivona Fialková si zlepšila osobný rekord

Paulína Fialková absolvovala "stojku" čisto a ex post figuruje na lichotivej piatej pozícii vo výsledkovej listine po príslušnej sekcii, lenže v stoji pokazila štyri rany a napokon sa musela uspokojiť s 51. priečkou (+1:57,5). Jasne najlepšou z tria Sloveniek značne nečakane bola Ivona Fialková na 14. mieste s jedným trestným okruhom a mankom 47,9 s. Dvadsaťtriročná rodáčka z Brezna si tým o tri pozície zlepšila osobný rekord vo SP z minulosezónneho juhokórejského Pjongčangu, ktorý dosiahla tiež v rýchlostných pretekoch.

Ivona Fialková si v 5-stupňovom mraze a silnom vetre zásluhou zatiaľ životného výsledku vybojovala právo zapojiť sa do nedeľňajších pretekov na 12,5 km s hromadným štartom, podľa predbežnej listiny na webe Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) má číslo 28. Medzi 30 adeptkami sa, samozrejme, predstaví aj Kuzminová (pozícia 2). Chýbať bude Paulína Fialková.

Kuzminová zaostáva za Mäkäräinenovou

Domračevová pri jednom zlyhaní na palebnej čiare profitovala z bežeckého kolapsu Hildebrandovej v úplnej koncovke. Nemka totiž po dvoch nulách mala na vtedy tretiu Bielorusku k dobru 17,6 s na predmetnom medzičase (pred Vittozziovou, ktorá sa dovedna pomýlila raz, viedla o 16,4 s), odvtedy však od nej bola horšia o 18,1 sekundy. Bronzová Talianka bola v cieli 5,5 s od triumfu.

Tridsaťtriročná rodáčka z ruského Ťumeňa Kuzminová zaostáva v priebežnom celkovom poradí seriálu po 16 z 22 položiek za Mäkäräinenovou o 35 bodov (623, resp. 588), takže odstup narástol o 20 bodov, sama teraz má pred treťou Taliankou Dorotheou Wiererovou 40 bodov k dobru. V hodnotení rýchlostných pretekov po 6 z 8 súperení je Kuzminová na čele pred Češkou Veronikou Vítkovou, vo štvrtok šiestou, o 19 bodov (234 vs. 215).



Pravda, držiteľku medailovej zbierky 1-2-0 z februárového olympijského Pjongčangu Kuzminovú výsostne reálne ohrozujú aj tretia Mäkäräinenová (203), štvrtá Nemka Laura Dahlmeierová (201), piata Domračevová (199), šiesta Hildebrandová (194) či siedma Wiererová (190). Nemecká obhajkyňa veľkého glóbusu a čerstvo úradujúca olympijská šampiónka zo šprintu Dahlmeierová bola v tento deň piata za štvrtou Ukrajinkou Juliou Džimovou.

Domračevovej štvrté olympijské zlato

Tridsaťjedenročná Domračevová získala nedávno v Ázii v klasickej štafete svoje štvrté olympijské zlato po troch individuálnych z ruského Soči 2014 (stíhačka, vytrvalostné preteky, mass-štart). Celkovo má zbierku 4-1-1, v Pjongčangu bola druhá v pretekoch s hromadným štartom za Kuzminovou (tá sumárne disponuje kolekciou 3-3-0).

Životná partnerka legendárneho Nóra Oleho Einara Björndalena Domračevová je dobyvateľkou veľkého glóbusu za celkové prvenstvo vo SP 2014/2015, vtedy sa presadila aj v hodnotení šprintu. Súťažný ročník 2015/2016 vynechala vinou mononukleózy a potom sa jej pauza natiahla z príjemnejšieho dôvodu - pre tehotenstvo. Dcérku Xeniu priviedla na svet 1. októbra 2016.



Rodáčka z Minska Domračevová v Kontiolahti získala double "šprint - stíhačka" v kadetskej kategórii na mládežníckych MS 2005 a v roku 2010 si v tomto dejisku pripísala svoje prvé dva triumfy vo SP (tiež rýchlostné a stíhacie preteky). Medzičasom má v zbierke už 28 v štatistikách zohľadnených individuálnych úspechov v seriáli - 8 zo šprintu, 9 zo stíhačky, 3 z vytrvalostných pretekov a 8 z mass-štartu.

Po návrate sa presadila tretí raz: premiérovo to bolo vlani 8. decembra v šprinte v rakúskom Hochfilzene a potom 21. januára v mass-štarte v talianskej Anterselve (zhodne pred Kuzminovou).

Program Svetového pohára

V sobotu prídu na rad miešané štafety na 1x6 a 1x7,5 km (13.40 h SEČ) a 2x6 a 2x7,5 km (16.45 h SEČ) a v nedeľu preteky s hromadným štartom mužov na 15 km (13.30 h SEČ) a žien na 12,5 km (16.10 h SEČ). Predposledné 8. kolo Svetového pohára bude 15. - 18. marca v nórskom Osle-Holmenkollene a derniéra 22. - 25. marca v ruskom Ťumeni.

Svetový pohár 2017/2018 v biatlone

7. kolo - piatok:

Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Daria Domračevová (Biel.) 20:56,8 min (1), 2. Franziska Hildebrandová (Nem.) +0,5 s (0), 3. Lisa Vittozziová (Tal.) +5,5 (1), 4. Julia Džimová (Ukr.) +17,2 (0), 5. Laura Dahlmeierová (Nem.) +19,4 (1), 6. Veronika Vítková (ČR) +21,0 (0), 7. Vita Semerenková (Ukr.) +21,1 (0), 8. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) +32,0 (0), 9. Maren Hammerschmidtová (Nem.) +33,9 (1), 10. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +34,4 (2),... 14. Ivona Fialková +47,9 (1), 30. Anastasia Kuzminová +1:21,2 min (4), 51. Paulína Fialková (všetky SR) +1:57,5 (4)

Priebežné celkové poradie vo Svetovom pohári (po 16 z 22 pretekov): 1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 623 bodov, 2. Anastasia Kuzminová (SR) 588, 3. Dorothea Wiererová (Tal.) 548, 4. Laura Dahlmeierová (Nem.) 530, 5. Daria Domračevová (Biel.) 496, 6. Veronika Vítková (ČR) 462, 7. Denise Herrmannová (Nem.) 422, 8. Justine Braisazová (Fr.) 419, 9. Lisa Vittozziová (Tal.) 415, 10. Vita Semerenková (Ukr.) 413,... 36. Paulína Fialková 137, 63. Ivona Fialková (obe SR) 31

Poradie vo SP v hodnotení rýchlostných pretekov (po 6 z 8 pretekov): 1. Anastasia Kuzminová (SR) 234 bodov, 2. Veronika Vítková (ČR) 215, 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 203, 4. Laura Dahlmeierová (Nem.) 201, 5. Daria Domračevová (Biel.) 199, 6. Franziska Hildebrandová (Nem.) 194, 7. Dorothea Wiererová (Tal.) 190, 8. Vita Semerenková (Ukr.) 185, 9. Justine Braisazová (Fr.) 163, 10. Lisa Vittozziová (Tal.) 159,... 40. Paulína Fialková 46, 52. Ivona Fialková (obe SR) 31

Hlasy:

zdroj: IBU

Daria Domračevova: "Súperenia v Kontiolahti mám naozaj rada. Je to náročná trať, vždy veľmi vysiľujúca, ale zároveň poskytuje dobrú príležitosť získať nejaké sekundy, ak ste v primeranej forme. Na toto stredisko mám pekné spomienky. Dnes som sa na lyžiach cítila dobre a moja streľba bola pomerne solídna. Akákoľvek chyba zamrzí, tá pri záverečnom terčíku však ešte viac... Po miestnom veľkom stúpaní nie je jednoduché udržať si v rovnejšej pasáži tempo, ale prízvukovala som si, že je veľmi dôležité dať do toho všetko až po cieľ. V posledných 50 metroch som ešte pritlačila, ako sa len dalo, napokon ma to posunulo k prvenstvu."

Franziska Hildebrandová: "Som na seba veľmi hrdá. Daša predviedla ozaj silné posledné kolo a ja som sa snažila o to isté. Bolo to nesmierne tesné, som veľmi šťastná aj z druhého miesta. Viedla k nemu koncentrácia a vnútorné presvedčenie, že môžem zastrieľať čisto."

Lisa Vittozziová: "Toto miesto je pre mňa úžasné, veď vlani som sa práve v Kontiolahti premiérovo dostala na stupne. Páči sa mi tunajšia trať a cítim sa byť v dobrom rozpoložení."





