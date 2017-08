Dominika Cibulková titul v New Havene nezískala, vo finále proti Gavrilovovej získala prvý set

NEW HAVEN 27. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková podľahla za 165 minút 6:4, 3:6, 4:6 austrálskej reprezentantke Darioi Gavrilovovej vo finále dvojhry na turnaji WTA Premier Connecticut Open presented by United Technologies v americkom New Havene (dotácia 776 000 USD, tvrdý povrch SportMaster vonku).

Austrálčanka dobyla prvý turnajový titul na hlavnom okruhu WTA v kariére. Cibulková nevyužila možnosť na zisk 9 turnajového titulu na hlavnej profesionálnej úrovni, čím by sa vyrovnala dosiaľ najúspešnejšej krajanke Henriete Nagyovej. Víťazka si odnáša 470 bodov do systému a prémiu 132 300 USD brutto. Zdolanú uteší 305 bodov a 71 090 amerických dolárov pred zdanením.



Cibulková sa ocitla v defenzíve

Koncovka vyrovnaného prvého setu patrila slovenskej favoritke, ale Gavrilovová od polovice druhého dejstva zvýšila aktivitu, spresnila hru a najmä jej prejav na kurte bol čoraz sebavedomejší. Cibulková sa ocitla v defenzíve, prišla o druhý set, ale nie o zápas. Kľúčovým momentom mohla byť čistá hra Slovenky pri podaní Austrálčanky za stavu 3:3 v treťom sete. Nebola. Gavrilovová vzápätí rebrejkom vyrovnala na 4:4 a záver patril austrálskej hráčke. Za stavu 5:4 pri podaní slovenskej tenistky využila tretí mečbal, keď presne namierila svoj forhend. Gavrilovová bola tesne lepšia vo víťazných úderoch 35:32, ale urobila aj viac nevynútených chýb (47:41). Obe súperky ťažko premieňali brejkbaly, Cibulková mala štatistiku 4 z 13 a Gavrilovová iba o niečo lepšiu 6 zo 16. V esách však víťazka dominovala 6:0.

"Gratulujem súperke, ktorá dnes odviedla stopercentný výkon. Bola o kúsok lepšia hráčka. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli dostať sa až do finále, vrátane môjho tímu a skvelých fanúšikov," uviedla Dominika Cibulková v príhovore po finálovom stretnutí.

Veľké chvíle Gavrilovovej

"Sú to pre mňa veľké chvíle. Obrovské poďakovanie patrí organizátorom, ale najmä môjmu tímu, ktorý odviedol výbornú prácu. Tiež rodine, ktorá musela pri tomto tesnom stretnutí prežívať veľké stresy," skonštatovala s víťazným pohárom v rukách Daria Gavrilovová.

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková, 11. vo svetovom rebríčku, prekonala 23-ročnú moskovskú rodáčku Gavrilovovú (26.) vlani v 2. kole grandslamového Wimbledonu na tráve v Londýne, a to 6:3, 6:2. Teraz jej súperka zrovnala krok vo vzájomnej zápasovej bilancii. Naturalizovaná Austrálčanka v piatok v semifinále pomerne nečakane vyradila poľskú jednotku podujatia a obhajkyňu trofeje Agnieszku Radwanskú 6:4, 6:4. Gavrilovová sa presadila až v treťom finále vo svojej kariére, predtým v súbojoch o titul neuspela v Moskve 2016 a Štrasburgu 2017.

Prvé finále od WTA Finals

Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková bola vo finále premiérovo od októbra 2016, keď triumfovala na výberovom koncosezónnom šampionáte WTA Finals v Singapure. Vlani si ich dovedna zahrala 7 (4:3). V New Havene prvý raz v tejto sezóne dosiahla aspoň tri zápasové úspechy na niektorom z turnajov, nepridala k nim aj rozhodujúci štvrtý. V 1. kole mala voľný žreb, v stredu v osemfinále zdolala Francúzku Alizé Cornetovú 2:6, 6:2, 6:4 z manka 2:4 v rozhodujúcom sete, vo štvrtok vo štvrťfinále prekonala Rusku Anastasiu Pavľučenkovovú 7:5, 6:4 a v piatok v semifinále prevýšila belgickú kvalifikantku Elise Mertensovú 6:1, 6:3. Na tomto podujatí debutovala v roku 2007, teraz na ňom štartovala 8. raz a o dva zápasové úspechy prekonala svoj miestny štvrťfinálový rekord zo sezón 2012 a 2015.

Cibulková celkovo dosiaľ nezažívala práve najvydarenejšiu sezónu, teraz si napriek finálovej prehre trochu napravila chuť a posilnila sebavedomie pred newyorskými US Open (28. augusta - 10. septembra), na ktorých sa v 1. kole stretne s krajankou Janou Čepelovou. Po parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros má zápasovú štatistiku 8:7, tento rok dovedna 22:18, vlani v tomto štádiu sezóny mala na konte 38 úspechov a napokon ich nazbierala 53. V dlhodobom renkingu pre nasadzovanie sa nedávna štvorka hodnotenia Cibulková v pondelok vráti do prominentnej desiatky, a to aj napriek finálovej prehre.

Cibulková bola druhou Slovenkou vo finále v Cullman-Heyman Tennis Center po Magdaléne Rybárikovej, ktorá v sezóne 2014 neuspela proti Češke Petre Kvitovej.

NEW HAVEN - FINÁLE

Tituly (8):

Moskva (Rus.) 2011 Premier tvrdý povrch v hale Kaia Kanepiová (Est.) 3:6, 7:6 (1), 7:5

Carlsbad (USA) 2012 Premier tvrdý povrch Marion Bartoliová (Fr.) 6:1, 7:5

Stanford (USA) 2013 Premier tvrdý povrch Agnieszka Radwanská (Poľ.) 3:6, 6:4, 6:4

Acapulco (Mex.) 2014 International tvrdý povrch Christina McHalová (USA) 7:6 (3), 4:6, 6:4

Katovice (Poľ.) 2016 International tvrdý povrch v hale Camila Giorgiová (Tal.) 6:4, 6:0

Eastbourne (V. Brit.) 2016 Premier tráva Karolína Plíšková (ČR) 7:5, 6:3

Linz (Rak.) 2016 International tvrdý povrch Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:3, 7:5

Singapur (Sing.) 2016 WTA Finals tvrdý povrch Angelique Kerberová (Nem.) 6:3, 6:4

Finále (11):

Amelia Island (USA) 2008 Tier II zelená antuka Maria Šarapovová (Rus.) 6:7 (7), 3:6

Montreal (Kan.) 2008 Tier I tvrdý povrch Dinara Safinová (Rus.) 2:6, 1:6

Linz (Rak.) 2011 International tvrdý povrch v hale Petra Kvitová (ČR) 4:6, 1:6

Barcelona (Šp.) 2012 International antuka Sara Erraniová (Tal.) 2:6, 2:6

Sydney (Aus.) 2013 Premier tvrdý povrch Agnieszka Radwanská (Poľ.) 0:6, 0:6

Melbourne (Aus.) 2014 - Australian Open (GS) tvrdý povrch Na Li (Čína) 6:7 (3), 0:6

Kuala Lumpur (Mal.) 2014 International tvrdý povrch Donna Vekičová (Chor.) 7:5, 5:7, 6:7 (4)

Acapulco (Mex.) 2016 International tvrdý povrch Sloane Stephensová (USA) 4:6, 6:4, 6:7 (5)

Madrid (Šp.) 2016 Premier Mandatory antuka Simona Halepová (Rum.) 2:6, 4:6

Wu-chan (Čína) 2016 Premier 5 tvrdý povrch Petra Kvitová (ČR) 1:6, 1:6

New Haven (USA) 2017 Premier tvrdý povrch Daria Gavrilovová (Aus.) 6:4, 3:6, 4:6





