Dominika Cibulková prehrala trojsetovú bitku a na US Open skončila

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako jedenásta prehrala za 161 minút 2:6, 7:5, 3:6 s domácou rekonvalescentkou Sloane Stephensovou v stredajšom stretnutí 2. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Počnúc sezónou 2009, keď bola v semifinále Roland Garros, sa jej iba druhý raz po súťažnom ročníku 2013 stalo, že v jednom kalendárnom roku nebola aspoň v osemfinálovom 4. kole na žiadnom z podujatí veľkej štvorky: Na Australian Open, Roland Garros a Wimbledone 2017 skončila postupne v 3. kole, 2. kole a 3. kole.

Stephensová premenila druhý mečbal

Cibulková v zápase 2. kola na USO proti Stephensovej prehrávala už 2:6 a 1:4 a črtal sa jej debakel. Potom však zabojovala a vývoj druhého setu otočila na 7:5.





Za stavu 1:1 na sety Slovenka vstúpila do rozhodujúceho tretieho dejstva brejkom a potom ešte jedným, ale svoje podanie prehrala trikrát v rade a zo stavu 2:1 s výhodou podania pustila súperku do náskoku 5:2. Toto manko už nevymazala, znížila už len na 3:5. Stephensová pri svojom servise premenila druhý mečbal.

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková sa potrápila už v pondelok proti krajanke Jane Čepelovej, prekonala ju za 151 minút 6:7 (5), 6:3, 6:2.





Desiatka terajšieho singlového renkingu WTA Cibulková čelila 24-ročnej semifinalistke rovnako významných melbournských Australian Open 2013 a niekdajšej jedenástke počítačového poradia Stephensovej (83.) štvrtý raz a má proti nej nepriaznivé skóre 1:3. Nerevanšovala sa za tesnú prehru 4:6, 6:4, 6:7 (5), ktorú inkasovala vo februári 2016 vo finále v mexickom Acapulcu.

Cibulkovej sa do leta veľmi nedarilo

Finalistka minulotýždňového prípravného podujatia v New Havene v Connecticute Cibulková si odnáša 70 bodov do hodnotenia a prémiu 86 000 USD brutto. V areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v Corona Parku v lokalite Flushing Meadows zostáva jej maximom štvrťfinále zo sezóny 2010, nestačila v ňom na Dánku Caroline Wozniacku.

Pri zvyšných deviatich štartoch v miestnej hlavnej súťaži dvojhry sa nikdy nedostala za 3. kolo, v ňom bola napríklad vlani - podľahla Ukrajinke Lesii Curenkovej. Na Majors je jej osobným rekordom finále AO 2014.

Nedávna štvorka hierarchie Cibulková celkovo do leta nezažívala práve najvydarenejšiu sezónu a teraz to na severoamerickej "hardovej" šnúre US Open Series príliš nenapravila. Po parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros, teda vrátane časti sezóny na tráve, má zápasovú štatistiku 9:8, tento rok dovedna 23:19.

Američanka vyzve Bartyovú

Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková v New Yorku neveľmi posilnila svoje vyhliadky zahrať si minimálne na koncosezónnych tzv. malých MS pod názvom WTA Elite Trophy v čínskom Ču-chaji pre 9. - 19. tenistku v bodovaní Race plus jednu držiteľku voľnej karty.

V Race figuruje na 18. pozícii k 28. augustu. Pochopiteľne, stále môže zaútočiť aj na hlavný výberový šampionát WTA Finals v Singapure pre osem najlepších v sezóne, na ktorom vlani senzačne triumfovala. Musela by však predviesť naozaj strhujúcu jeseň.

Kamauom Murraym trénersky vedená Stephensová bude v piatok v 3. kole hrať s Austrálčankou Ashleigh Bartyovou. Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických bola v osemfinále edície 2013. Minulý rok chýbala pre zranenie pravej nohy. Teraz hrá na základe tzv. chráneného renkingu v podobe 26. priečky.

V 2. kole na vrcholnej scéne má pozoruhodné skóre 15:2 (Cibulková 24:7). Proti členkám Top 10 stojí Američanka 8:28, v prípravnom Toronte zdolala Nemku Angelique Kerberovú. Stephensová bola mimo diania od vlaňajších augustových OH v brazílskom Riu de Janeiro až do júlového Wimbledonu 2017, medzičasom sa blysla prienikom do semifinále v spomenutom Toronte aj v Cincinnati.

US Open - dvojhra žien - 2. kolo:

Sloane Stephensová (USA) – Dominika Cibulková (SR-11) 6:2, 5:7, 6:3 za 161 minút (52, 66, 43)

