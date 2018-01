Dominika Cibulková nie je ako Federer, slovenská tenistka si sezónu 2017 príliš neužívala

SYDNEY 9. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková spätne priznala, že sezónu 2017 si neužívala. Vstúpila do nej ako úradujúca koncoročná majsterka sveta WTA 2016 zo Singapuru, ocitla sa aj na 4. priečke vo svetovom rebríčku, ale postupne klesla na 26. post.

"Po tom triumfe v Singapure všetko odsýpalo tak rýchlo. Mala som len dva týždne voľna a zdalo sa mi, že okamžite sme v Austrálii a zase začíname. Bola som fakt vyčerpaná a nedostala som sa k tomu, aby som si vychutnala, čo som dosiahla," povedala Cibulková pre WTA Insider po svojom utorňajšom postupe cez Rusku Jelenu Vesninovú (6:4, 6:4) do štvrťfinále v Sydney.





"Nie som ako Federer, ktorý vyhrá grandslamový turnaj a je to preňho normálne. Pre mňa bol ten Singapur veľkou vecou. Vlani som nemala radosť z hry, pobytu na kurte, cestovania. Potrebovala som si vyčistiť hlavu. Ak by som stále cítila, že sa mi nechce nazad do tenisu, nebolo by to dobré," uznala 28-ročná Bratislavčanka, ktorá minulý rok naposledy bola v akcii 2. októbra v Pekingu, potom si dopriala voľno na pozviechanie.

"Musela som to urobiť, aby som si uvedomila, že chcem pokračovať a zostáva vo mne energia bojovať a byť motivovaná. Užila som si ten oddych. Bola som doma s manželom, pobudli sme v Prahe, na Maldivách, cestovali sme. Mala som luxus v podobe času. Skrslo mi, že takýto bude môj život po tenise. Nemám sa teda kam ponáhľať. Túžim naďalej hrať a dosiahnuť v tenise niečo ohromné. Keď som po ôsmich týždňoch začala s kondičnou prípravou, bola som opäť vyburcovaná," skonštatovala finalistka melbournských grandslamových Australian Open 2014 Cibulková, ktorá sa vo štvrtkovom štvrťfinále v dejisku OH 2000 stretne s nemeckou ľavorukou niekdajšou líderkou renkingu Angelique Kerberovou.

