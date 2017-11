Dominik Hrbatý povedie slovenský daviscupový tím, na pozícii kapitána strieda Mečířa

BRATISLAVA 24. novembra (WebNoviny.sk) - Dominik Hrbatý sa stal novým kapitánom tenisových reprezentantov Slovenska v Davisovom pohári družstiev mužov.

Na svojom piatkovom zasadnutí v Bratislave o tom rozhodol výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu (STZ). Médiá následne informoval generálny sekretár STZ Igor Moška.

Vajda neprijal ponuku

Daviscupový rekordér SR Hrbatý je nástupcom Miloslava Mečířa, ktorý sa po 24 sezónach v tejto funkcii zo zdravotných dôvodov neuchádzal o obnovenie platnosti zmluvy. Hrbatého protikandidátom bol Karol Kučera, kolega z tímu, ktorý sa v roku 2005 prebojoval do finále MS pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Slováci vtedy v domácom prostredí v NTC podľahli Chorvátom 2:3, rozhodnutie padlo až v záverečnej dvojhre. Hrbatý, Kučera aj smutný hrdina spomenutého súboja o "šalátovú misu" spred tucta rokov Michal Mertiňák sú držiteľmi Ceny za oddanosť reprezentácii v Davis Cupe od ITF. Ponuku od STZ na funkciu kapitána neprijal Marián Vajda, bývalý kouč Hrbatého, ale aj srbského nedávneho lídra singlového renkingu Novaka Djokoviča.





Hrbatého misia na lavičke sa začne 6. - 7. apríla v NTC v Bratislave proti výberu Bosny a Hercegoviny v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny 2018. Slováci v septembri úspešne zvládli bratislavské stretnutie s Poliakmi (4:1) v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v príslušnej regionálnej zóne. Slovensko je v "II. lige" sústavne od sezóny 2007. Päťkrát neúspešne hralo o postup (2007 Kórejská republika, 2008 Srbsko, 2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 Austrália) a v šiestich prípadoch odvrátilo zostup do II. skupiny euroafrickej zóny (2009 Macedónsko, 2010 Bielorusko, 2011 Ukrajina, 2012 Portugalsko, 2013 Švédsko, 2017 Poľsko).

Hrbatý je slovenským rekordérom

Tridsaťdeväťročný Bratislavčan Hrbatý je niekdajším 12. mužom svetového rebríčka, v singli na hlavnej profesionálnej úrovni ATP World Tour nazbieral 6 trofejí. Semifinalista parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 1999 sa dvakrát radoval z Hopmanovho pohára miešaných reprezentačných tímov v austrálskom Perthe (2005 a 2009), raz z ATP World Team Cupu reprezentačných družstiev mužov v nemeckom Düsseldorfe (2000) a v sezóne 2005 sa výrazne podieľal na spomenutom prieniku SR do finále Davis Cupu, v tom istom roku sa stal aj Športovcom roka na Slovensku. V súčasnosti sa venuje najmä trénersko-metodickej práci, po dlhodobej kooperácii s Tureckou tenisovou federáciou (TTF) sa zapojil do rozvojových programov STZ. V utorok ho na galavečere v Národnom tenisovom centre v rámci vyhlasovania výsledkov ankety Tenista roka 2017 v SR uviedli do Siene slávy slovenského tenisu. Vtedy k možnej novej úlohe povedal: "V piatok zasadne výkonný výbor STZ a rozhodne, či to bude Kajo (Kučera - pozn.), alebo ja. Mám plány, ale zbytočne o nich budem hovoriť, kým nie som kapitánom."





Hrbatý je držiteľom slovenského maxima v DP podľa počtu jednotlivých víťazstiev celkovo (33:25, ex aequo s Kučerom - 33:18), triumfov vo dvojhre (28:14), štartov v jednotlivých stretnutiach SR (26) aj absolvovaných rokov (14). Debutoval v sezóne 1996, rozlúčil sa v súťažnom ročníku 2009. V Davisovom pohári postupne získal skalpy takých veličín, akými boli alebo sú Švédi Magnus Norman a Thomas Enqvist, Brazílčan Gustavo Kurten, Rus Marat Safin, Čiľania Nicolás Massú a Marcelo Ríos, Američan Andy Roddick, Nemec Tommy Haas, Španiel Fernando Verdasco, Argentínčan Guillermo Coria či Chorváti Mario Ančič a Ivan Ljubičič.

Mečířova liečba potrvá pol roka

O konci Mečířovho pôsobenia vo funkcii informoval generálny sekretár STZ Igor Moška po rokovaní exekutívy z 27. októbra. VV STZ ho vtedy poveril hľadaním pokračovateľa. "Milošova liečba potrvá ešte asi pol roka. Všetci mu prajeme skoré uzdravenie, aby sa čím skôr vrátil pracovať v prospech slovenského tenisu,“ uviedol minulý mesiac Moška.

Teraz 53-ročný olympijský šampión 1988 z kórejského Soulu Mečíř bol kapitánom nepretržite od vstupu Slovenska na daviscupovú scénu v roku 1994. Jedinú prevádzkovú výnimku tvoril duel v Čile v vo februári 2006, keď zdravotne indisponovaného Mečířa zastúpil Tibor Tóth a hostia prehrali 1:4. Bojnický rodák Mečíř pri odrátaní tohto výsledku dosiahol štatistiku 34:21.

