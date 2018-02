Domáci ošetrovatelia by sa postarali o viac pacientov, bránia im limity zdravotných poisťovní

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) - Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti by mohli ošetriť viac pacientov, avšak bránia im v tom limity stanovené zdravotnými poisťovňami. Uviedla to prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Iveta Lazorová.

"Samozrejme, že aj tu sú problémy ako v každej sfére zdravotníctva, to znamená, že nie je dofinancované uhrádzanie týchto výkonov, aj potreba pacientov je vyššia, než vieme reálne poskytnúť," poukázala. Informoval o tom portál vZdravotnictve.sk.

Šéfka komory taktiež upozornila, že chystaná zmena kompetencií nie je dostatočná. Zoznam zdravotníckeho materiálu, ktorý budú môcť od určitého obdobia predpisovať sestry, nie je podľa predstáv komory.

Vyhláška veľa nezmení

"To, čo schválilo ministerstvo, je iba časť toho, čo potrebujú pacienti. Sestra môže predpísať pacientovi obväzy alebo plienky, sterilné podložky, alebo základný zdravotnícky materiál. Ale ak nemôže predpísať vlhké hojenie na ranu, to znamená tú najdôležitejšiu zložku, ktorú potrebuje pri ošetrovaní rán, tak sa nedosiahne to, čo sme chceli, aby sme uľahčili život pacientom a aby sme odbremenili lekárov," povedala Lazorová.





Ak vyhláška ministerstva zdravotníctva prejde v takej podobe, ako je napísaná, v porovnaní so súčasným stavom sa zmení toho veľmi málo.

"Pretože tú základnú zložku starostlivosti alebo toho, čo potrebuje sestra na ošetrenie, nebude mať v kompetencii predpísať, to je práve ten materiál na hojenie rán. Nevieme predchádzať dekubitom, ak nemáme správnu posteľ, ak nemáme správne podložky. Čiže zase sa len skomplikuje stav pacienta, zvýšia sa náklady na jeho ošetrovanie," upozornila Lazorová.

Opatrní v kompetencií sestier

Ako pokračovala prezidentka, posilnenie kompetencií by pritom mohol pacient pocítiť vo viacerých smeroch. "Buď pacient alebo pacientov príbuzný nebude musieť navštíviť všeobecného lekára, čakať v čakárni, objednávať sa, nebude musieť chodiť po recepty do ambulancie, ale rovno tieto pomôcky predpíše sestra, vyberie ich z lekárne, alebo vyberie ich pacientov príbuzný, donesie ich do domácnosti a to ošetrovanie bude kontinuálne prebiehať," objasnila.





Ministerstvo je podľa Lazorovej v oblasti kompetencií sestier opatrné. "Bolo nám povedané, že ak sa v praxi ukáže, že je potrebné rozšíriť tento zoznam, tak sa pristúpi k návrhu novej vyhlášky. Na jednej strane to chápem, pretože je to obrovský krok v ošetrovaní pacientov. Na druhej strane si myslím, že sestry majú dostatočné schopnosti a vedomosti na to, aby vedeli posúdiť, či pacient potrebuje tú konkrétnu pomôcku alebo nie," povedala.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.