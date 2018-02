Dodávateľ opráv gabčíkovskej elektrárne nie je ešte známy, štátny podnik vyhodnocuje ponuky

Víťaz tendra na generálnu opravu Vodnej elektrárne Gabčíkovo mal byť známy už skôr. Záujemcovia sa totiž pôvodne mohli do medzinárodnej súťaže prihlásiť do konca novembra minulého roka. Vodohospodárska výstavba neskôr termín predĺžila do konca januára tohto roka.