Dôchodkyňa neprežila zrážku s colníkmi, tragická nehoda sa stala pri Veľkom Lapáši

BRATISLAVA/NITRA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Po zrážke s colníkmi prišla v nedeľu podvečer o život dôchodkyňa z Levického okresu. Nehoda sa stala pri Veľkom Lapáši v okrese Nitra.

Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári. Začaté je trestné stíhanie pre usmrtenie a ublíženie na zdraví. Traja colníci z Colného úradu Nitra na WV Caravelle sa presúvali v rámci výkonu svojej práce.

Čelná zrážka

Podľa doterajších informácií z polície, 39-ročný vodič narazil do zadnej časti pred ním idúceho Mercedesu Benz Sprinter, následne prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s vozidlom Kia Ceed so štvorčlennou posádkou. Zrážku neprežila 66-ročná žena z osobného auta.



Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková, 71-ročného muža s podozrením na vnútorné poranenie orgánov letecky transportovali do novozámockej nemocnice. Štyridsaťosemročný vodič Kia Ceed a 15-ročný tínedžer utrpeli ľahšie zranenia.

Colníci organizujú zbierku

Ľahšie zranení sú aj colníci. Liečiť sa budú minimálne týždeň. Vodič Mercedesu Benz Sprinter vyviazol bez zranení Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.

„Je to obrovská tragédia. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalej rodine. Urobím všetko pre to, aby sme im v týchto ťažkých chvíľach pomohli,“ vyjadril sa k nehode prezident finančnej správy František Imrecze.

Finančná správa a predovšetkým colníci začali organizovať zbierku na podporu pozostalých obete tejto tragickej dopravnej nehody. Vedenie finančnej správy je v kontakte s políciou, aktívne sa zaujíma aj o zdravotný stav hospitalizovaných.

Úprimnú sústrasť rodine vyjadrilo aj Ministerstvo financií SR. Ako sa uvádza v ich stanovisku, očakávajú riadne vyšetrenie tejto nešťastnej udalosti.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.