Dobrý dôvod na bývanie vo dvojici

Sedíte v pohodlnom kresle v obývačke vášho bytu. Je útulný, pekne zariadený, no vy aj tak nie ste spokojný. Zmocnila sa vás potreba znovu niečo nové budovať, prerábať a meniť.

Túžite dosiahnuť omamný pocit spokojnosti. Záleží vám na ňom o to viac, ak všetky tie zmeny nerobíte len pre seba.

Bývanie je presne ten priestor, v ktorom môžete popustiť uzdu fantázie a spraviť si ho takým, aby splnil vaše predstavy a aby ste sa doň radi vracali.

Meniť jeho vzhľad a účel môžete vždy, keď si to vyžadujú okolnosti ale aj vtedy, keď jednoducho prestanete byť spokojný. Môžete posúvať priečky, meniť zariadenie, doplnky ale tiež vymeniť celú nehnuteľnosť za úplne inú. Niekedy si plníte vlastné sny o bývaní, inokedy sa prispôsobujete tomu, kto s vami v nehnuteľnosti žije. Ruku na srdce. Je príjemné prísť do bytu, kde vás niekto privíta. Bez ohľadu na to, či je to partner, partnerka, rodič alebo dieťa. Dôležité je, aby ste si pomáhali, robili si radosť a život pekným. Napríklad aj úpravou priestoru v ktorom už bývate alebo hľadaním miesta, kde plánujete spolu bývať. Ideálne je, keď sa vzájomne dopĺňate. Zatiaľ, čo jeden stavia vzdušné zámky a fantázia mu pracuje na plné obrátky, druhý vezme do rúk počítač a hľadá praktické a hlavne finančne dostupné riešenia.

Hľadanie odpovedí na správnom mieste

Na Slovensku existuje mnoho finančných inštitúcií, kde ich určite nájdete. Niet divu, veď napríklad tá, ktorá mení vaše bývanie na domom, už 25 rokov pomáha všetkým, ktorí chcú kupovať, prerábať, zariaďovať – jedným slovom - bývať. Odborníci v nej neustále zdokonaľujú finančný produkt tak, aby ponúkli tie riešenia, ktoré hľadáte. O tom, že počúvajú, čo ich zákazníci potrebujú, svedčí aj novinka, ktorú vám v týchto dňoch predstavuje.

Výhodné úvery pre páry

Vedeli ste, že si môžete navzájom pomôcť nielen pri výbere nehnuteľnosti ale aj pri jej financovaní? Stačí, ak požiadate o úver dvaja. Tie páry, ktoré sa do 31. decembra 2017 rozhodnú pre úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou, už po roku zodpovedného splácania a splnení stanovených podmienok, môžu získať odmenu až 2,5 % z výšky poskytnutého úveru.





Ponúkame vám niekoľko dôvodov, prečo by ste si mali vybrať práve tento úver:

- doba splatnosti až 30 rokov,

- priaznivá úroková sadzba, navyše zvýhodnená pri medziúveroch s poistením,

maximálna výška úveru až 170 000 € na jednu financovanú nehnuteľnosť, pre manželov alebo partnerov až do 340 000 €,

- rýchle vyplatenie finančných prostriedkov,

- vhodný na kúpu, výstavbu, rekonštrukciu i obnovu bývania,

- možnosť získať úver aj bez predchádzajúceho sporenia,

- odmena už po roku riadneho splácania.





Toto sú indície, podľa ktorých nájdete toho správneho partnera pri financovaní bývania:

- je to najväčšia stavebná sporiteľna na Slovenskom trhu,

- viac ako 2,5 miliónom zákazníkom splnila sny o bývaní,

- má širokú sieť obchodných zastúpení kdekoľvek na Slovensku

- hrdí sa titulom Stavebná sporiteľňa roka

- už 25 rokov mení bývanie na domov





Čo všetko v nej môžete ešte získať?

- Úver na zariadenie domácnosti do výšky 7 000 € s fixnou úrokovou sadzbou, ktorým zmeníte vaše súčasné bývanie na nepoznanie,

- úver do 50 000 € bez potreby zabezpečenia nehnuteľnosťou, vhodný aj na dofinancovanie hypotekárneho úveru z inej banky,

- možnosť postupného financovania výstavby rodinného domu s akceptáciou budúcej hodnoty nehnuteľnosti,

- rôzne druhy poistenia.





Ak ste už našli ste dôvod na bývanie vo dvojici a viete, že odmenu k úveru vám dá Prvá stavebná sporiteľňa, neváhajte isť do toho!