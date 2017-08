Dobrovoľní vojaci začali s výcvikom, do projektu ich prilákali atraktívne podmienky

BRATISLAVA 4. augusta (WebNoviny.sk) - Na výcvik dobrovoľnej vojenskej prípravy tento týždeň nastúpilo 94 záujemcov, 73 mužov a 21 žien.

Na slávnostnom nástupe v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine ich v piatok privítal minister obrany Peter Gajdoš spolu so zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Pavlom Mackom.

Výcvik bude ukončený v októbri

Ako informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková, nových 94 účastníkov dobrovoľnej prípravy čaká 11-týždňový výcvik, za ktorý dostanú viac ako 1 100 eur. Tento príspevok sa v porovnaní s pilotným projektom navýšil takmer o trojnásobok.

Atraktívnejšie podmienky prilákali v rámci druhého ročníka projektu takmer 250 záujemcov, náročné podmienky počas prijímacieho konania nakoniec splnilo 108 z nich, dodala. Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy získajú základy výcviku v ženijnej, spojovacej, taktickej, topografickej a zdravotnej príprave i v streľbách.



Ich výcvik bude ukončený 18. októbra slávnostným vyradením úspešných absolventov. Po jeho ukončení budú úspešní absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy zaradení do záloh ozbrojených síl s možnosťou stať sa vojakmi aktívnych záloh, alebo v prípade záujmu vstúpiť do Ozbrojených síl SR ako profesionálni vojaci, pričom už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.

Priorita Ministerstva obrany SR

Minister Gajdoš zdôraznil, že projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je jednou z priorít rezortu obrany ako aj Slovenskej národnej strany, ktorej je nominantom. No zároveň priznal, že aj vzhľadom na výrazné motivačné faktory a zlepšenie podmienok očakával väčší počet záujemcov.

„Som rád, že tu dnes stojí viac ako dvojnásobok záujemcov, ako pred rokom, v rámci pilotného projektu, ale myslím, že sa musíme vážne zamyslieť nad tým, ako u mladých ľudí vzbudiť záujem o obranu krajiny. Pretože motivačné faktory boli tentokrát naozaj silné,“ zdôraznil.



V minulosti zároveň podčiarkol, že tento výcvik je jediný legálny nástroj, ako mladí ľudia môžu získať základné vojenské zručnosti a vedomosti, mimo vstupu do profesionálnych zborov. Žiadne polovojenské, poloextrémistické skupiny s pochybnými zámermi, ale jednoznačne dobrovoľná vojenská príprava, upozornil Gajdoš.

Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Macko verí, že to, čo sa dobrovoľní vojaci naučia počas výcviku, využijú určite aj v bežnom živote. „Napríklad ak sa stane nejaká nehoda, budú pripravení pomôcť,“ verí Macko.

Po výcviku boli povýšení

Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa minulý rok pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestmi alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Výcvik od júla do septembra v minulom roku nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh.

Ministerstvo obrany si v súvislosti s projektom dobrovoľnej vojenskej služby dalo urobiť prieskum, ktorý na prelome októbra a novembra minulého roka na reprezentatívnej vzorke 1 247 respondentov robila agentúra Focus. Obyvatelia Slovenska považujú dobrovoľnú vojenskú prípravu za významnú formu prípravy obyvateľstva na obranu vlasti.



Až 72,4 percenta opýtaných považuje za dôležité, aby táto forma dobrovoľného vojenského výcviku občanov pokračovala aj v budúcnosti. V súvislosti so zvyšovaním obranyschopnosti štátu viac ako polovica respondentov výskumu (56,3 %) pokladá za dôležité, aby dobrovoľnú vojenskú prípravu absolvoval každý zdravý mladý človek.

Výskum mapoval aj možný záujem o zapojenie sa do projektu. Z mladej generácie vo veku od 18 do 35 rokov by sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy zapojila menej ako pätina opýtaných (18,3 %), nezáujem prejavilo 76,8 percenta respondentov a nerozhodnutých bolo päť percent opýtaných.





