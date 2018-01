Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov pribudnú ďalšie, parlament schválil novelu o ich podpore

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Parlament schválil novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorým chce vláda venovať osobitnú pozornosť, tak pribudnú dva ďalšie - Snina a Košice - okolie, keďže schválená novela počíta so zmenou výpočtu miery nezamestnanosti potrebnej pre zaradenie do zoznamu.

Kým predtým to bolo 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR, novelou sa mení na 1,5-násobok.

Schválená novela zákona ďalej rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby - podnikateľov.

Tiež upravuje pôsobnosť Úradu vlády SR a okresných úradov v sídle najmenej rozvinutých okresov, spôsob vytvorenia, pôsobnosť a zloženia Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a vytvorenie výborov na okresnej úrovni. Schválená novela zakotvuje aj ustanovenia o Ročných prioritách, ako vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument, ktorý predstavuje podklad pre poskytnutie regionálneho príspevku oprávneným prijímateľom a podmienky, za ktorých je možné regionálny príspevok poskytnúť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.