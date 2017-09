Do Spojených štátov nevycestujú občania niektorých krajín, Trump podpísal nový cestovný zákaz

WASHINGTON 25. septembra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu podpísal výnos obmedzujúci cestovanie do Spojených štátov pre občanov ôsmich krajín.

Nové pravidlá sa dotknú občanov Čadu, Iránu, Líbye, Severnej Kórey, Somálska, Sýrie, Venezuely a Jemenu. Na niektoré krajiny sa pritom vzťahuje úplný zákaz a pre niektoré sú pripravené špeciálne zamerané obmedzenia.





V prípade Venezuely pôjde napríklad len o zákaz vstupu do USA pre istých vládnych predstaviteľov a ich rodinných príslušníkov. Nariadenie by malo vstúpiť do platnosti 18. októbra, pričom úrady zdôraznili, že sa nedotkne ľudí s platnými vízami.

Nové nariadenie nahradí Trumpov kontroverzný zákaz vstupu pre obyvateľov šiestich prevažne moslimských krajín, ktorého platnosť sa končí v týchto dňoch.

