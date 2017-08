Do Slovana sa nikto nehrnie, Říha má problém udržať morálku a bojovnosť

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Slovan Bratislava má pred štartom nového ročníka nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v kádri osem Čechov, trénersky ich vedie krajan Miloš Říha.

V rozhovore pre iDnes.cz priznal, že vzhľadom na problémy nie je ľahké prehovoriť hráčov na príchod k "belasým".



"Bojujeme s tým každý rok. Vždy vstupujeme do sezóny s tým, že nevieme, čo bude. Nie je jednoduché pracovať s hráčmi, ktorí nemajú zaplatené mzdy. Nikto sa k nám nehrnie. Veľa slovenských hráčov, ktorých sme chceli, radšej išlo inam. Nechceli riskovať. Slovan sa však snaží, hoci to trvá trošku dlhšie. Na moju prácu to má vplyv: v kabíne sa to neustále rieši. Je ťažké udržať morálku a bojovnosť. Nedá sa kričať na hráčov," skonštatoval Říha.

"Finančné problémy však má aj kopa ruských klubov. V ostatnej sezóne ich bolo osem na hrane prežitia. Mali sme tu ruského hráča, ktorý chalanom potvrdil, že tam dlhujú aj pol roka, len sa o tom nehovorí. Zo začiatku to bol obrovský boom. Bola aj politická vôľa dostať sa na úroveň NHL. Peniaze tiekli, gubernátori aj ľudia v mestách robili všetko pre to, aby získali najlepších hráčov a súťaž mala zvuk. Ono sa to však nedá dosiahnuť iba peniazmi. Sto rokov práce v NHL je vidieť, tiež to spočiatku nemali jednoduché. Teraz sa to trošku zrovnalo. Kluby už to natoľko nehrotia, aby za každú cenu preplatili hráčov," dodal Říha.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.