Do parlamentu by išlo osem strán. Súčasná koalícia Smer-SD, SNS a Most-Híd by nemala väčšinu

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali vo februári 2018, vyhrala by strana SMER - SD so ziskom 24,7 percenta hlasov.

V prvej trojke aj SaS a OĽaNO - NOVA

Vyplýva to z výsledkov prieskumu preferencií politických strán, ktorý uskutočnila agentúra AKO s. r. o. v dňoch 21. až 26. februára formou telefonického dopytovania na celom území Slovenska.





Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Otázka pre respondentov znela: "Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR (parlamentu), ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?"

Na druhom mieste sa v prieskume umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 16,2 percenta hlasov. Nasledujú hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - NOVA (10,2 %), Slovenská národná strana (9,9, %), Sme rodina - Boris Kollár (9,6 %), Kotleba - ĽSNS (8,2 %), Kresťanskodemokratické hnutie (7,7 %) a MOST-HÍD (6,3 %).

Voliť by nešlo 11,1 respondentov

Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala Strana maďarskej komunity (3,4 %), Progresívne Slovensko (1,6 %) ani SPOLU - občianska demokracia (1,6 %). Ostatné strany a hnutia by získali menej ako jedno percento hlasov.

Určite voliť by nešla 11,1 respondentov, 15,2 % nevedeli, koho by volili a 0,8 % odmietlo prezradiť, koho by volili. Rozhodnutých je teda 72,9 % respondentov. Agentúru SITA informovala Kamila Hříchová z agentúry AKO s. r. o.

Politická strana % z rozhodnutých voličov FEBRUÁR 2018 95% interval spoľahlivosti FEBRUÁR 2018 Počet mandátov v NR SR FEBRUÁR 2018 % z rozhodnutých voličov NOVEMBER 2017 SMER - SD 24,7 22,1 - 27,3 40 24,8 SaS 16,2 13,9 - 18,5 26 17,8 OĽaNO - NOVA 10,2 8,3 - 12,1 17 12,5 SNS 9,9 8,1 - 11,7 16 8,9 Sme rodina - Boris Kollár 9,6 7,8 - 11,4 16 9,2 Kotleba - ĽSNS 8,2 6,5 - 9,9 13 8,4 KDH 7,7 6,1 - 9,3 12 7,0 Most-Híd 6,3 4,8 - 7,8 10 5,8 SMK-MKP 3,4 2,3 - 4,5 - 4,3 Progresívne Slovensko 1,6 0,8 - 2,4 - - SPOLU - občianska demokracia 1,6 0,8 - 2,4 - - KSS 0,4 - - 0,1 Strana moderného Slovenska 0,1 - - - Strana zelených Slovenska 0,1 - - 0,3

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Úžasný efekt stál takmer rok práce a spotreboval 42 tisíc zápaliek

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.