Do parlamentu by išlo osem strán, kollárovci predbehli Dankovu SNS

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) - Ak by sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) konali v auguste, do parlamentu by sa dostalo osem politických subjektov. Vyhrala by ich strana Smer-SD zo ziskom 25 percent (40 mandátov).



Druhá by skončila Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 18,1 percenta opýtaných (29 mandátov), nasledujú strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (11 % a 17 kresiel), Sme rodina - Boris Kollár (9,4 % a 15 mandátov), Slovenská národná strana (9,1 % a 14 mandátov), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,9 % a 14 kresiel), Most-Híd (7,5 % a 12 mandátov) a Kresťanskodemokratické hnutie (6 % a 9 mandátov).



Prieskum robila agentúra AKO 21. až 23. augusta formou telefonického dopytovania na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Podľa prieskumu 14,2 percenta opýtaných deklarovalo, že by určite nešli voliť, 16,8 percenta nevedelo, koho by teraz volili a 2,1 percenta odmietlo prezradiť, koho by volili. Agentúre SITA výsledky prieskumu poskytol Václav Hřích z agentúry AKO.

Politická strana Preferencie - august Počet mandátov Preferencie - júl Smer-SD 25 40 25,8 SaS 18,1 29 16 Kotleba - ĽSNS 11 17 10,3 Sme rodina - Boris Kollár 9,4 15 8,6 SNS 9,1 14 10,4 OĽaNO - NOVA 8,9 14 9,2 MOST-HÍD 7,5 12 7,6 KDH 6 9 6,8 SMK-MKP 3,9 - 3,1 SIEŤ 0,5 - 1,7 KSS 0,3 - 0,1 Strana zelených Slovenska 0,2 - 0,3 Priama demokracia 0,1 - -

