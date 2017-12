Do nitrianskeho Jaguaru by mohla viesť vlaková linka, Arriva chce sprevádzkovať starú trať

NITRA 19. decembra (WebNoviny.sk) - Dopravná spoločnosť Arriva chce prevádzkovať vlaky na trase Nitra – Zlaté Moravce, ktoré by slúžili najmä na prepravu zamestnancov do nitrianskeho priemyselného parku. Trať na tejto trase existuje, roky sa však nevyužíva.

„Mohla by slúžiť cieľu dopraviť zamestnancov do výrobného závodu Jaguar Land Rover,“ povedal generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan. Vlaky by stáli v okrajovej časti Nitry Dražovce, kde sa nachádza priemyselný park.

Žiadne dopravné zápchy

Vlastníkom trate aj stanice v Dražovciach sú Železnice Slovenskej republiky, s ktorými chce Arriva rokovať. „Arriva je súčasťou spoločnosti Deutsche Bahn a našou veľkou výhodou je, že vďaka tomuto spojeniu máme k dispozícii aj železničné súpravy pre takéto účely. Sme pripravení do pol roka od dohody zmobilizovať takúto linku,“ uviedol Ivan.





Ako ďalej dodal, nielen vo veľkomestách ako je Londýn či Viedeň, ale aj v Bratislave cestujú ľudia prímestskými vlakmi z okrajových mestských častí do stredu mesta a naopak. Ich výhodou je, že nestoja v dopravných zápchach a sú odolnejšie voči prípadným výkyvom počasia ako autobusy.

Nemajú údaje o počte zamestnancov

„Takéto vlakové spojenie v rámci Nitry a ďalej smerom na Vráble a Zlaté Moravce určite stojí za úvahu pri plánovaní udržateľnej mobility v kraji,“ myslí si Ivan.

Počty zamestnancov, ktorí by dochádzali do automobilky z tohto smeru, zatiaľ dopravca k dispozícii nemá, získať ich chce od Jaguaru.

