Do Macedónska odišla posledná tohtoročná skupina policajtov, budú hliadkovať na hraniciach s Gréckom

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) - Posledná skupina policajtov v tomto roku odišla hliadkovať na macedónske hranice s Gréckom. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová, spolu 15 policajtov opustilo v stredu 15. novembra ráno areál Strednej odbornej školy v Devínskej Novej Vsi v Bratislave a odišli plniť úlohy do macedónskeho mesta Gevgelija na hraničný priechod Bogorodica.

Tento rok je to posledné vyslanie v rámci bilaterálnej dohody medzi Slovenskou republikou a Macedónskom. Policajti zo Slovenska hliadkujú na macedónsko-gréckej hranici na základe memoranda podpísaného medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou 5. októbra 2009.





Kontingentu velí Peter Filipjak z Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý sa zúčastnil už na niekoľkých vyslaniach, aj ako veliteľ.

Ani ostatní členovia tímu nie sú nováčikovia, väčšina sa zúčastnila minimálne na jednej takejto misii. Slovenskí policajti strážia hranice v spoločných zmiešaných hliadkach s príslušníkmi macedónskej polície, ako aj ďalších krajín, napríklad Maďarska, Poľska, Slovinska, Francúzska, Rakúska či Česka.





Do Macedónska tak Slovensko tento rok vyslalo 110 policajtov. Celkovo bolo do zahraničia vyslaných 240 policajtov. Z nich 155 policajtov na základe bilaterálnych dohôd išlo do Macedónska a Srbska a 85 policajtov išlo na spoločné operácie pod záštitou agentúry Frontex najmä do krajín postihnutých silnou migračnou krízou, ako sú Grécko, Taliansko, ale aj do krajín ako je Španielsko, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko či Ukrajina.

Slovenská republika sa na rokovaniach s agentúrou Frontex zaviazala, že počas nadchádzajúceho roka 2018 bude opäť vysielať policajtov z databázy na spoločné operácie. „Predpokladá sa, že bude vyslaných približne 100 policajtov taktiež bolo dohodnuté pokračovanie vyslaní na základe bilaterálnych dohôd do Macedónska a Srbska,“ dodala Baloghová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.