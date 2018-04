Do finálovej série lepšie vstúpila UMB

BRATISLaVA 9. apríla 2018 (WBN/PR) - Pokiaľ nechcú cestovať na ihrisko súpera s "nožom na krku" musia na vlastnom štadióne zvíťaziť. Viac sa už dočítate v článku nižšie.

Diplomats Pressburg – UMB hockey team 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Góly a asistencie: 27. Kalináč, 28. Mucha (Winkler) – 31. Brnčal, 38. Indrych (Koch, Žáčik), 51. Gray (Kasanický)

Vylúčenia: 9:9 k tomu domáci Múčka 10 minút osobný trest za nešportové správanie

Počet striel: 35:29

Rozhodcovia: Mĺkvy M., Adamec M., - Crman F., Frimmel R.

Diplomats Pressburg: Neumann (Somoši) – Múčka, Rutkovský, Loydl, Demo, Just, Šimičák, Michalička, Brincko – Šimonič, Zvara, Lipovský, Winkler, Kalináč, Kraus, Holeš, Mucha, Guryča, Hajský, Kojda

UMB hockey team: Korytár (Juraštík) – Garay, Adamčík, Žáčik, Kandra, Kadlenčík, Studený, Kasanický, Koch – Vydurek, Šeliga, Tatar, Kamzík, Primus, Sapár, Indrych, Leško, Kováčik, Brnčal, Mendel

Zápas začal opatrne z oboch strán. Oba celky si zrejme až príliš uvedomovali vážnosť finále. Po úvodných nepresnostiach sa na konci prvej minúty mohli presadiť domáci. Situáciu dvoch proti jednému zakončoval Lipovský, jeho pokus však výborne zlikvidoval hosťujúci brankár Korytár. Zimný štadión v bratislavskej Petržalke bol poriadne natrieskaný, ale veľký počet divákov si nemohol zakričať gól ani po ďalších príležitostiach na oboch stranách klziska. V prvej tretine dominovali obaja gólmani, ktorí si so všetkými nebezpečnými pokusmi poradili. Do dobrej pozície sa dostal aj hosťujúci Brnčal, namieril ale tesne vedľa Neumannovej bránky. Na druhej strane ihriska hrozila najmä trojica Kalináč, Winkler, Kraus, najmä prvý menovaný vyrábal bystrickej obrane najväčšie vrásky na čele. V prvej tretine sa však žiaden zo strelcov nedokázal presadiť a tak po bojovnej dvadsať-minútovke odišli celky na prestávku za stavu 0:0.

Skóre sa menilo až v druhej časti, kde sa diali poriadne divoké veci na oboch stranách klziska, najskôr otvorili domáci zásluhou Kalináča, ktorý bol v samostatnom úniku faulovaný a následné trestné strieľanie s prehľadom premenil kľučkou do forhendu, 1:0. Hostia sa nestihli spamätať a už Korytár vyťahoval druhýkrát v zápase puk zo svojej bránky, z dobrej práce Winklera profitoval Mucha, ktorý bystrickému brankárovi nedal žiadnu šancu, 2:0. Hosťujúci tréner Opáth si vzal oddychový čas, čo jeho zverencom výrazne pomohlo, zvýšili obrátky a tlačili sa čoraz viac pred domáceho Neumanna. Po jednej z akcií sa tiež dostali k trestnému strieľaniu, ktoré však nedokázal Kamzík premeniť. Tlak Bystričanov narastal a zaslúžene znížili po hrubici domácej obrany presne namieril Brnčal. Diplomati boli poriadne zaskočení a na dobre korčuľujúceho súpera nedokázali včasne reagovať, požiare v obrane tak musel hasiť Neumann. Ani ten však nedočiahol na gólovú dorážku Kochovej strely, hosťujúcim kapitánom Indrychom, 2:2. Za vyrovnaného stavu sa obrany na oboch stranách skonsolidovali a už ďalšie závary nepripustili. Mužstvá tak čakala napínavá tretia.

Posledná časť priniesla od svojho úvodu rýchly hokej, zaujímavé príležitosti aj perfektné zákroky brankárov. Diplomati sa snažili prečíslovať svojho súpera, obrana Bystrice však fungovala bez väčšieho zaváhania bezchybne. Domácich mohol dostať opäť do vedenia Šimonič, ktorý sa po útočnej aktivite ocitol sám pred opustenou bránkou. Jeden z obrancov UMB však na výbornú zastúpil Korytára a aj na počudovanie divákov sa skóre nemenilo. Táto nepremenená šanca Diplomatov mohla mrzieť dvojnásobne, pretože udreli hostia. Puk v polovici 51. minúty dopravil v presilovej hre za chrbát Neumanna Garay. Bratislavčanom preskakovali puky, hokejky a ich rozohrávka po inkasovanom góle strácala na presnosti a kvalite. Stupňovala sa nervozita najmä pri osobných súbojoch, čo vyústilo do vylúčenia Winklera na konci 57. minútky. Domáci sa i tak nadýchli k záverečnému náporu v šestici, najväčšiu príležitosť poslať zápas do predĺženia mal Demo. Jeho pohotovú strelu však ešte pohotovejšie zlikvidoval Korytár. UMB hockey team bol tak po záverečnom hvizde o čosi šťastnejším mužstvom, Diplomati majú pokus na reparát už dnes, keď je druhý zápas na programe opäť v Petržalke o 19 hodine a 45 minúte. Bratislavčania musia zabojovať, aby necestovali do Banskej Bystrice s nožom na krku, koniec koncov o kvalite vo vlastných radoch sa presvedčili počas dlhej sezóny hneď niekoľkokrát. My im budeme držať palce, no a vy si môžete duel vychutnať aj z pohodlia obývačky, prostredníctvom priameho prenosu študentskej televízie MC2. Nech zvíťazia tí najlepší............Bratislavčania.......

Autor: Jakub Sudek





Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.