Do Dúmy už smeruje tím expertov na chemické zbrane, Rusko označilo zdržanie za neakceptovateľné

Inšpektori pricestovali do Sýrie už v sobotu, no podľa generálneho riaditeľa OPCW Ahmeta Üzümcüa ich ruskí a sýrski predstavitelia odmietli pustiť do Dúmy z dôvodu "pretrvávajúcich bezpečnostných problémov". Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov odôvodnil nevpustenie inšpektorov do mesta, naopak, tým, že im chýbalo povolenie zo strany sekretariátu OSN, čo však OSN poprela.