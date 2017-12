Do Dortmundu by som prišiel aj na dva týždne, teší sa futbalový kouč Stöger

DORTMUND 10. decembra (WebNoviny.sk) - Život futbalového trénera môže byť občas poriadne vrtkavý. Svoje by o tom vedel rozprávať Rakúšan Peter Stöger.

Päťdesiatjedenročného rodáka z Viedne minulú nedeľu odvolali z funkcie kouča beznádejne posledného tímu nemeckej I. bundesligy 1. FC Kolín nad Rýnom. Prešlo sedem dní a Stöger obsadil trénerskú stoličku v Borussii Dortmund, ktorú mu uvoľnil Peter Bosz.

Prepad až na siedme miesto

Holanďan Bosz prišiel pred začiatkom tejto sezóny z Ajaxu Amsterdam, s ktorým sa v ročníku 2016/2017 prebojoval do finále Európskej ligy. Začiatok v novom pôsobisku mu vyšiel nad očakávanie.

Dortmund v úvodných siedmich ligových dueloch stratil iba dva body, no od 30. septembra už osem zápasov márne čaká na víťazstvo a z líderskej pozície sa prepadol až na 7. priečku.





Mužstvo Borussie má vyliečiť práve Stöger, ktorého vedenie klubu angažovalo ako dočasnú alternatívu do konca aktuálneho ročníka. Niekdajšiemu rakúskemu reprezentantovi to však neprekáža.

Príležitosť raz za život

"Je to pre mňa neuveriteľná príležitosť, že môžem pracovať v Dortmunde. Prijal by som to, aj keby mi ponúkli kontrakt na 14 dní. Momentálne som z toho celého taký prekvapený, že nepotrebujem viac ako šesť mesiacov. Takáto príležitosť prichádza raz za život," povedal Stöger podľa webu soccerway.com. Rakúšan sa vráti do Kolína nad Rýnom skôr ako si možno sám myslel - 2. februára sa bude snažiť prekonať "capkov" už ako kouč BVB.

Ako referuje Bild, kluboví funkcionári sa budú snažiť od novej sezóny zlákať do svojich služieb mladíka z lavičky Hoffenheimu Juliana Nagelsmanna. Výkonný riaditeľ Borussie Dortmund prezradil, že so Stögerom viedol rozhovory už v čase, keď klub zháňal náhradu za Thomasa Tuchela.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.