Dlhoročná slovenská reprezentantka Klocová sa rozlúčila s dráhovou atletikou, nie však s behom

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) - Dlhoročná slovenská reprezentantka Lucia Hrivnák Klocová sa iba nedávno rozlúčila s aktívnou kariérou, s radosťou však prijala novú úlohu v atletickom hnutí.

Štvornásobnú olympioničku z metropoly Turca organizátori ME 2017 v cezpoľnom behu v Šamoríne vymenovali za jedného z ambasádorov tohto najvýznamnejšieho športového podujatia na Slovensku v roku 2017. Bronzová v behu na 800 metrov na ME 2010 v Barcelone bude tvárou pretekov, na ktoré sa podľa poslaných prihlášok chystá až 610 účastníkov zo 40 krajín starého kontinentu.

Termín pôrodu prvého apríla

"Ja to neberiem ako nejaké rozlúčenie, lebo behať budem pravdepodobne až do konca života. Otázkou je, že kde. Teraz som sa rozlúčila iba s dráhovou atletikou. Vyzula som si tretry, na dráhe a na tartane sa už nechystám behať. Stačilo. Veď som sa dráhovej atletike venovala celé dve desaťročia,“ zdôraznila piata v behu žien na 1500 metrov na OH 2012 v Londýne. Dôvodom jej rozlúčky s aktívnou činnosťou sú blížiace materské povinnosti. Lucia by mala o niekoľko mesiacov – na prelome marca a apríla - priviesť na svet svojho druhého potomka. Štvorročný Adam dostane súrodenca.

"Nie je to žart, ale termín mám presne na prvého apríla. Tak uvidíme, či to bude prvoaprílové dieťa,“ vážne hovorila najslávnejšia odchovankyňa martinskej atletiky a dlhoročná zverenkyňa Pavla Slouku. "Teraz bude rozhodujúce, aký bude môj zdravotný stav, čo mi telo po druhom pôrode dovolí. Ako sa po ňom budem cítiť. Nechajme sa prekvapiť. Možno ´motyka vystrelí´ a ja sa na nejakých pretekoch ešte ukážem. Ak mi to zdravie dovolí, nebudem predsa sedieť doma", vysvetľovala 34-ročná Lucia Hrivnák Klocová.

Do kopcov behať nebude

Dlhoročná úspešná reprezentantka by sa možno ešte dala nahovoriť, ale cesta, či kopce to byť nemusia. "Cesta mi nie je veľmi blízka a keď počujem kopec, hneď mám laktát (smiech). Kopce radšej nechám bežcom do kopcov. Takže teraz to vyzerá naozaj na cezpoľné behy, alebo nejaké podobné krosy. Ale skôr v teréne ako na asfalte. Napokon, práve podobnými behmi som ako žiačka základnej školy v Martine odštartovala svoju bežeckú kariéru. Behala som za školu práve tieto krosové behy. Až neskôr som prešla na dráhu a na kratšie trate,“ tvrdila účastníčka štyroch olympiád v rokoch 2004 až 2016.

Lucia sa tento rok prvýkrát vo svojej dlhej kariére chystala súťažiť aj pod strechou. Lákal ju najmä európsky halový šampionát Európy v Belehrade. "Pre mňa by to bola úplne ideálna vec. Nebolo treba ďaleko cestovať. Čím bližšie k domu, tým lepšie pre mňa. Tešila som sa do Belehradu,“ tvrdila rodáčka z Martina a pokračovala: "Bolo to všetko tak ideálne naplánované, ale, žiaľ, nevyšlo to. Začali sme sezónu celkom kvalitne. Absolvovali sme náročné sústredenie na Kanárskych ostrovoch. Tak ako po iné roky. Ale dva týždne po návrate z Kanárskych ostrovov sa začal kolotoč so zdravotnými problémami. Začali sme aj s trénerom behať, ale po lekároch.“

Luciu najviac prekvapilo, že zdravotné problémy vtedy "odrovnali" nie iba ju, ale aj jej trénera. "Mali sme nejaké imunitné problémy. Neviem, čo sa v nás dvoch odohrávalo... Možno sme chytili nejakú virózu ešte v Riu. Bolo to všetko náročné. Tá choroba sa nás dlho držala a doslova nás položila na lopatky. Nemali sme v sebe silu, aby sme sa v poolympijskom roku po Riu dokázali pripraviť na nejaký vrchol sezóny. Preto som sa už nestihla nikde predstaviť,“ priblížila Lucia Hrivnák Klocová dôvody svojej nezvyčajne dlhej až ročnej súťažnej absencie po OH 2016 v Riu de Janeiro.

Po olympiáde si chcela len oddýchnuť

"Či som si predstavovala, že posledným súťažným vystúpením budú práve preteky na mojej štvrtej olympiáde? Práveže vôbec nie. Prvýkrát som sa chystala na preteky v hale. Tam som sa chcela rozlúčiť. A potom v lete na nejakých pekných pretekoch, povedzme v Dubnici nad Váhom. Ale napokon všetko vypálilo inak. Po olympiáde som si chcela oddýchnuť. Bolo to trošku nečakané. Celý rok sme sa trápili. Tak sme to radšej predčasne zabalili. Len sme si povedali, že pôjdem na dovolenku, trochu si oddýchnem a začneme prípravu na jeseň, aby som bola dobre prichystaná na ďalší súťažný ročník, Ale do toho všetkého prišlo tehotenstvo, ktoré to všetko krásne vyriešilo,“ pokračovala juniorská majsterka Európy v behu na 800 m z roku 2001 a vicemajsterka sveta medzi juniorkami na tej istej trati z roku 2002, ktorá vo svojej kariére až 21-krát zabehla 800 m v čase pod dve minúty.

"Správa o tehotenstve ma potešila. Bola totiž informáciou, že konečne som v poriadku, že som sa dostala z tých problémov, ktoré ma trápili po olympiáde v Riu. Preto som vtedy vôbec nemala v sebe dilemu či sa rozlúčim v hale, alebo niekde inde. Lúčila som sa v zasadačke (smiech). Samozrejme, je to za iných okolností ako sme s trénerom plánovali. Tehotenstvo je najkrajšie, čo môže žena v živote zažiť. Preto sa tešíme z tohto druhého drobčeka. A ďalší diel mojej bežeckej kariéry si nechám na neskôr,“ konštatovala najlepšia slovenská bežkyňa, ktorá aktuálne drží tri slovenské rekordy.

Klocová je takmer deväť rokov držiteľkou najlepšieho slovenského času v behu na 600 m (1:26, 96) a od finále na londýnskej olympiáde aj v behu na 1500 m (4:02:99). Tretí rekordný zápis pridala v roku 2003 v hale v behu na 1000 m (2:39,74). Aj tento krátky výpočet jej rekordných rezultátov svedčí o jej výnimočnom športovom talente, bojovnosti a šikovnosti.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.