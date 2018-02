Dlhoočakávaný All Star Cup sa blíži, súčasťou veľkolepého podujatia bude aj fanzóna pri štadióne

BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - Hokejový All Star Cup 2018 sa uskutoční s medzinárodnou účasťou výberov Tipsport ligy, českej extraligy, rakúskej EBEL a nemeckej DEL premiérovo v sobotu 17. februára na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Víťaz si okrem trofeje odnesie finančnú dotáciu 25-tisíc eur.

Predjedlom blížiaceho sa All Star Cupu bude piatkový otvorený tréning v jednom z nákupných centier v hlavnom meste. Atraktívny program sľubuje aj sobotná exhibícia na ľade Zimného štadióna Ondreja Nepelu a v jeho blízkom okolí.

Hviezdne mená z realizačného tímu

Dlhoočakávaný All Star Cup odštartuje už v piatok 16. februára od 16.00 h na klzisku Eurovea v Bratislave otvoreným tréningom výberu slovenskej Tipsport ligy. Na jednom mieste uvidia fanúšikovia okrem samotných hráčov z najvyššej súťaže vedených kapitánom Brankom Radivojevičom aj ďalšie hviezdne mená z realizačného tímu - generálneho manažéra Petra Bondru, trénera Jána Filca i skauta Ľubomíra Višňovského.

"Chlapci sa už nevedia dočkať. Tréning pod holým nebom bude opäť niečím špeciálnym. Práve v tento deň chceme ľudom naživo predstaviť našich hokejistov, ktorí budú bojovať o All Star Cup. Fanúšikovia nielenže hráčov uvidia, ale môžu získať ich podpis, urobiť si spoločnú fotografiu,“ prezradil Peter Bondra, manažér výberu hviezd slovenskej Tipsport ligy.

Fanzóna v blízkosti štadióna

Hlavným centrom športového diania na Slovensku bude na pár hodín Zimný štadión Ondreja Nepelu a jeho blízke okolie. Na ľad bratislavskej arény vykorčuľujú výbery slovenskej Tipsport ligy, českej Tipsport extraligy, nemeckej DEL a rakúskej nadnárodnej EBEL ligy v premiérovej bitke o All Star Cup. Súčasťou veľkolepého podujatia bude aj fanzóna v tesnej blízkosti štadióna, kde budú pre fanúšikov pripravené rôzne atrakcie a bohatý sprievodný program. Okrem iného aj sledovanie olympijského hokejového zápasu Slovensko - Slovinsko.

"Ide nám o to, aby sme hokejových nadšencov združili na jednom mieste a spoločne si užili fantastickú atmosféru. Dopomôžu k tomu aj tri veľkoplošné obrazovky, na ktorých uvidíme naživo zápas našich hokejových reprezentantov z Pjongčangu. Prestávky spríjemní koncert skupiny Gladiátor,“ povedal Richard Lintner, riaditeľ Tipsport ligy

Vstupenky v cenovom rozmedzí od 15 do 30 eur sú pre fanúšikov dostupné na predpredaj.sk. Vstup do fanzóny je zadarmo.

Program otvoreného tréningu (piatok 16. februára, klzisko Eurovea v Bratislave):



16.00 – 16.10 h Predstavenie All Star výberu slovenskej Tipsport ligy

16.10 – 16.30 h Otvorený tréning

16.30 – 17.00 h Fototermín pre fanúšikov, priestor pre médiá (rozhovory)



Program fanzóny (sobota 17. februára pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu v Bratislave):

12.00 h Otvorenie Fan Zóny

12.00 – 20.00 h Atrakcie a aktivity pre deti

13.10 – 14.30 h priamy prenos zápasu Slovensko – Slovinsko zo ZOH v Pchjongčchangu. Koncert skupiny Gladiator počas prestávok.

16.00 h Koncert skupiny King Shaolin

16.45 h Otvárací ceremoniál na veľkých obrazovkách

17.00 h All Star Cup Slovensko vs. Rakúsko (EBEL) na veľkých obrazovkách

18.00 h Koncert Peter Cmorik

19.00 h All Star Cup Slovensko vs. Česko na veľkých obrazovkách

19.50 h Záverečný ceremoniál na veľkých obrazovkách



Program All Star Cupu (sobota 17. februára Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave):

13.30 h Rakúsko – Česko

14.30 h Nemecko – Slovensko

15.30 h Nemecko – Česko

16.45 h. Otvárací ceremoniál

17.00 h Slovensko – Rakúsko

18.00 h Rakúsko – Nemecko

19.00 h Slovensko – Česko

20.00 h Záverečný ceremoniál



Všetky informácie o sprievodných aktivitách, programe a partneroch All Star Cupu 2018 sú dostupné na www.allstarcup2018.com

