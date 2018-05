Djokovič vyvracia konšpirácie o nevhodnej výžive, za jeho krízou je vraj dlhodobé zranenie

BELEHRAD 4. mája (WebNoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič poprel informácie, že nesprávna strava bola príčinou jeho krízy. Počas týždňa zarezonovala v tenisovom svete správa švajčiarskeho lekára Jürga Hösliho, ktorý povedal, že dôvodom nestabilnej formy srbského tenistu bolo nevhodné jedlo.

Forma anorexie

"Djokovič hľadal radikálne zmeny vo svojej strave, pričom nebral do úvahy dlhodobé dôsledky. To, čo teraz vidíme, je výsledkom nejakej formy anorexie, ktorú možno definovať ako posadnutosť stravou založenou len na zdravej výžive. Zníženie spotreby sacharidov a úplné odstránenie cukrov je veľká chyba," napísal lekár vo svojom príspevku na svojom facebookovom konte.



Djokovič sa týmto vyjadrením najprv nezaoberal. Urobil to až niekoľko hodín neskôr v rozhovore s denníkom Novosti. "Nechcem sledovať správy o mne, takže tieto informácie sa ma nedotýkajú, ale zasahujú ľudí okolo mňa. V posledných rokoch sa každý mohol vďaka zverejneným informáciám oboznámiť s mojím aktuálnym zdravotným stavom. Pridržiavam sa toho, čo považujem pre seba za najlepšie," povedal dvanásťnásobný grandslamový šampión, ktorý nedávno na podujatí ATP v Barcelone podľahol Slovákovi Martinovi Kližanovi.

Zranenie lakťov

Srb znovu zdôraznil, že dôvodom jeho slabšej formy je dlhodobé zranenie lakťov. "Minulý rok som hľadal vhodné riešenia. Po Australian Open som podstúpil operáciu, hoci som nebol úplne presvedčený, či je potrebná. Napokon som sa spolu so svojím tímom rozhodol, že z dlhodobého hľadiska je to pre mňa to najlepšie riešenie. Po operácii som urobil chybu a vrátil som sa príliš rýchlo na kurty. Ešte som nebol dostatočne pripravený a bolesť sa vrátila," uviedol Djokovič.

Budúci týždeň sa bývalá svetová jednotka už opäť pod dohľadom slovenského trénera Mariána Vajdu zúčastní na prestížnom antukovom turnaji ATP World Tour Masters 1000 v Madride, nasledovať bude jeho účasť na rovnako kvalitne obsadenom turnaji v Ríme.

Tridsaťročný rodák z Belehradu zdôraznil, že tvrdo pracuje na návrate na optimálnu úroveň. "Trénujem, pracujem a snažím sa byť čo najlepšie pripravený. Spolu s mojím tímom sa snažím vydať zo seba všetko," dodal Djokovič. Informácie priniesol poľský spravodajský portál WP Sportowe Fakty.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.