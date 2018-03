Djokovič v Indian Wells prehral s kvalifikantom, cítil sa ako nováčik na profiokruhu

INDIAN WELLS 12. marca (WebNoviny.sk) - Päťkrát dvíhal srbský tenista Novak Djokovič nad hlavu pohár za víťazstvo na turnaji v americkom Indian Wells, ale v aktuálnej edícii neprešiel cez 2. kolo (pritom v tom prvom mal voľný žreb).

Djokovič nasadený ako desiaty nestačil na japonského kvalifikanta Tara Daniela s renkingom 109., za 2:32 h mu podľahol 6:7 (3), 6:4, 1:6. Djokovič sa 32-krát pomýlil zo svojej "výstavnej" bekhendovej strany a celkovo v celom zápase urobil 61 nevynútených chýb.

"Cítil som sa, ako keby som nastúpil na svoj prvý zápas na profiokruhu," výstižne komentoval Novak Djokovič na tlačovej konferencii v Indian Wells.

Srbovi odišli všetky zbrane

Favorizovaný Srb viedol v prvom sete 5:2, v nasledujúcom geme pri podaní súpera mal setbal, ale ani to mu nestačilo. Nevytrval v solídnej hre a v rozhodujúcom tajbrejku od stavu 3:4 už neuhral ani jeden bod. V druhom sete vďaka jednému brejku 12-násobný grandslamový šampión odskočil z 3:3 na 5:3 a napokon aj na 6:4. Obrat sa však nekonal.



V treťom dejstve od stavu 1:1 zbieral body už len 25-ročný Japonec. Podľa špecializovaného portálu tennis.com Djokovič herne vyfučal, odišli mu všetky jeho tradičné zbrane, najmä bekhend. Odovzdaný set s výsledkom 1:6 je na tenistu jeho rangu silná káva.

"Vôbec som nenašiel herný rytmus od základnej čiary. Bol to jeden z tých dní, keď to jednoducho nešlo, úplne mi zlyhal bekhend a boli v tom aj nervy," sebakriticky zhodnotil Novak Djokovič aj na webe ATP World Tour.

Prehral už dva zápasy v sérii

Je to málo uveriteľné, ale Djokovič po prvý raz od olympijských hier v roku 2012 prehral dva profesionálne zápasy v sérii, čiže bez víťazstva medzitým. Na Australian Open v Melbourne sa lúčil v osemfinále po prehre s Kórejčanom Čchung Hje-onom a teraz v Kalifornii nestačil na Daniela. Na hlavnom okruhu ATP World Tour odchádzal z kurtu ako zdolaný dvakrát po sebe prvýkrát od koncoročného výberového podujatia ATP Finals v roku 2011.



Niekdajší fenomén tenisových kurtov Djokovič vynechal celú druhú polovicu sezóny a nechal si operovať ťažko skúšaný lakeť dominantnej pravej ruky. Djokovič sa vlani rozišiel s nemeckým tzv. superkoučom Borisom Beckerom a po dlhej a úspešnej spolupráci aj so slovenským trénerom Mariánom Vajdom. Na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne hral pod vedením Američana Andreho Agassiho a Čecha Radka Štěpánka.

Skúsenosť z Grand Canyonu

"Keďže som za deväť mesiacov odohral len niekoľko zápasov, vo svojom vnútri stále zápasím s myšlienkami, či som zdravotne v poriadku alebo nie. Aj keď tú bolesť už reálne nemáte, stále nad tým premýšľate, či sa nevráti. Sužovalo ma to viac ako dva roky," vysvetlil na svoju obranu Djokovič.

Srb dostal v závere tlačovej konferencie otázku týkajúcu sa jeho čerstvej skúsenosti s nedávnou návštevou národného parku Grand Canyon, ktorý sa nachádza len 6 hodín východne od Indian Wells v severnej Arizone.

"Čo sa týka prísunu energie do tela, bolo to jedno z najsilnejších miest na svete, ktoré som osobne navštívil. Pokoj toho miesta a spojenie s prírodou boli ohromujúce. Bola to pre mňa úžasná skúsenosť," odpovedal Djokovič.





