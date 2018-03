Djokovič skončil v Miami už v druhom kole, Goffin uhral len jeden gem

"Snažím sa, ale momentálne mi to nejde podľa predstáv. Moja hra nefunguje. Nie som z toho nadšený, no prehral som s lepším hráčom," povedal Novak Djokovič, víťaz 12 grandslamových turnajov a 30 podujatí so statusom ATP Masters 1000, na webe ATP.