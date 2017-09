Djokovič sa po druhý raz stal otcom, jeho manželka porodila dcérku Taru

Dvanásťnásobný grandslamový víťaz Djokovič vynechal tohtoročné US Open, 26. júla oznámil predčasný koniec svojej sezóny pre chronické problémy s lakťom dominantnej pravej ruky. Do akcie by sa mal vrátiť na začiatku budúceho roka, jeho posledným súťažným vystúpením bol duel proti Tomášovi Berdychovi 12. júla vo štvrťfinále Wimbledonu.