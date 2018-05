Djokovič po nezdaroch nestráca nádej na triumfy a vrátil sa k slovenskému trénerovi Vajdovi

MADRID 10. mája (WebNoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič nemá za sebou práve najvydarenejšie obdobie. V rámci šiestich turnajov, ktoré absolvoval po zranení lakťa, sa ani raz neprebojoval do štvrťfinále.

V stredu sa skončila v 2. kole jeho púť vo dvojhre aj na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Mutua Madrid Open v španielskom Madride (dotácia 7 190 930 eur, antuka). Stopku mu vystavil nenasadený Brit Kyle Edmund. Niekdajší prvý hráč virtuálneho poradia ATP napriek tomu nevešia hlavu a snaží sa naďalej myslieť pozitívne.

Vo vypadnutí vidí aj pozitíva

"Samozrejme, som sklamaný z výsledku stretnutia. Teší ma však progres v mojej hre. Vo vypadnutí vidím aj pozitíva, ale som smutný, že som sa nedostal ďalej," povedal Djokovič. Prednedávnom ho skorý koniec postihol aj v Miami a Indian Wells, kde sa nedostal za brány 2. kola, v Monte Carle sa prebojoval o stupienok vyššie, ale ani tam neurobil dieru do sveta.



"Je to proces. Musím to akceptovať. Vo všeobecnosti sa však na kurte i vo všetkom, čo sa týka tenisu, cítim oveľa lepšie ako napríklad pred dvoma mesiacmi," doplnil 30-ročný rodák z Belehradu.

V snahe dostať sa späť na výslnie Djokovič ukončil spoluprácu s Andrem Agassim a Radkom Štěpánkom a vrátil sa k overeným trénerom - Slovákovi Mariánovi Vajdovi a Gebhardovi Gritschovi.

Nestráca nádej na svetlú budúcnosť

"Ak je niekto, kto pozná mňa ako človeka aj moju hru, tak sú to títo dvaja páni," uviedol držiteľ dvanástich grandslamových titulov. "Chvíľu to potrvá, kým budem hrať, tak ako si to predstavujeme. Hoci ma dobre poznajú, stále sme iba v procese návratu," dodal "Nole".



Djokovič je zo súčasného stavu pochopiteľne sklamaný, ale nestráca nádej na svetlejšiu budúcnosť. "Hrám tenis mnoho rokov a dosiahol som veľa úspechov. Snažím sa na to myslieť a byť za to vďačný. Nikto ma nenúti, aby som pokračoval v kariére, ale chcem to. To je to, čo mi dodáva silu. Budem hrať, kým budem vládať. Milujem tento šport," povedal 30-ročný aktuálne 12. hráč svetového rebríčka ATP.





