Djokovič osladil víťazstvom svoj návrat na kurty po šesťmesačnej pauze

MELBOURNE 10. januára (WebNoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič oslávil víťazstvom svoj návrat na tenisové kurty po šesťmesačnej pauze zapríčinenej zranením lakťa.

Zdolal Dominica Thiema

V stredajšom zápase na exhibičnom tenisovom podujatí Priceline Pharmacy Kooyong Classic na tvrdom povrchu v austrálskom Melbourne (9. - 12. januára) triumfoval proti aktuálnemu piatemu hráčovi sveta Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi v dvoch setoch 6:1, 6:4.





"Samozrejme, na tento moment som čakal 6 mesiacov, aby som mohol ísť na kurt a hrať zápas," povedal tridsaťročný Belehradčan. "Dnes som mal skvelého protivníka, svetovú päťku, takže to bol pre mňa fantastický test, aby som zistil, kde sa momentálne nachádzam," pokračovala bývalá svetová jednotka Djokovič. Dodal, že sa cíti fantasticky.

Nechce byť prehnane smelý

Djokovič odcestoval do Melbourne s vierou, že bude fit na Australian Open (15. - 28. januára), kde vyhral 6 zo svojich 12 grandslamových titulov kariéry. Hoci v dueli proti Thiemovi nepociťoval žiadne bolesti, vravel, že stále ide "deň po dni".

"Nechcem byť prehnane smelý, som však šťastný, ako to dnes prebehlo, ale nechcem povedať, že je to stopercentné. Poviem to, až keď budem štartovať na turnaji a aktuálne sa budem cítiť na 100 percent. Verím, že s Božím požehnaním bude v nasledujúcich piatich dňoch všetko fajn."

Zverenec Andreho Agassiho a Radka Štěpánka pre ťažkosti s pravým lakťom vynechal druhú polovicu sezóny 2017. Dvanásteho júla nedohral štvrťfinále Wimbledonu proti Čechovi Tomášovi Berdychovi, odstúpil za stavu 6:7 (2), 0:2, odvtedy absentoval.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.