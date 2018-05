Distribučné spoločnosti inštalujú „múdre“ elektromery, odberatelia však musia splniť podmienky

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - Inštalovanie inteligentných meracích systémov (IMS) pre odberateľov elektriny ide podľa plánu. Zhodne to pre portál potvrdili všetky distribučné spoločnosti, ktoré inteligentné elektromery inštalujú zákazníkom s ročným odberom elektriny nad 4 megawatthodiny.

"Múdre" elektromery by malo mať už takmer 131 tisíc odberateľov. Západoslovenská distribučná (ZSD) stihla do konca minulého roka nainštalovať 33 tisíc inteligentných meradiel, Východoslovenská distribučná (VSD) 45 tisíc a Stredoslovenská distribučná (SSD) bezmála 53 tisíc.

Elektromery inštalujú najmä domácnostiam

Ako uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa ZSD Michaela Dobošová, západoslovenskí energetici do konca roka 2020 nainštalujú približne 175 tisíc IMS. „Múdrym elektromerom bude do konca roka 2020 vybavených približne 18 % zo všetkých odberných miest,“ dodala Dobošová.

Východoslovenská distribučná by mala na svojom území pôsobnosti celkovo nainštalovať spolu približne 100 tisíc inteligentných meradiel do konca roku 2020. „V súčasnosti sme už v polovici a nič nenasvedčuje tomu, žeby bol tento plán ohrozený. Do roku 2016 sme stihli takmer všetky podnikateľské subjekty, teraz sa venujeme najmä domácnostiam,“ povedala hovorkyňa VSD Andrea Danihelová.



Hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš upozorňuje, že množstvo nainštalovaných inteligentných elektromerov bude závisieť aj od toho, koľko odberateľov bude spĺňať podmienky vyhlášky. „Z celkového počtu približne 740 tisíc odberných miest aktuálne spĺňa kritériá pre inštaláciu zhruba 120 tisíc odberných miest,“ uviedol Gejdoš s tým, že v tomto roku chcú stredoslovenskí energetici namontovať 25 tisíc IMS.

Výmenu platia všetci užívatelia sústavy

Dlhodobo sa diskutovalo o tom, kto inštaláciu IMS nakoniec zaplatí. Distribučné spoločnosti tvrdia, že výmena elektromera je pre zákazníkov bezplatná. V konečnom dôsledku však výmenu platia všetci užívatelia distribučnej sústavy, čo priznal Gejdoš zo Stredoslovenskej distribučnej.

„Stredoslovenská distribučná financuje inštaláciu a ostatné náklady spojené s IMS z vlastných zdrojov, ktoré má k dispozícii ako regulovaný subjekt. V jednoduchosti sa dá povedať, že na tieto náklady sa skladajú všetci užívatelia distribučnej sústavy, vrátane tých, ktorí IMS nemajú,“ uviedol.



„Náklady na nasadenie systému na meranie a spracovanie dát IMS sú tvorené nákladmi na obstaranie elektromerov, na ich inštaláciu, nákladmi na odpočtovú dátovú centrálu, na prenos dát a samozrejme z prevádzkových nákladov na chod všetkých spomenutých súčastí systému IMS. Náklady znáša spoločnosť, pre zákazníka je výmena bezplatná,“ dodala Dobošová zo ZSD. Andrea Danihelová od východoslovenských energetikov uviedla, že výmena starého meradla za inteligentné nie je spoplatnená.

Program bude stáť desiatky miliónov eur

Montovanie "múdrych" elektromerov schválila ešte bývalá vláda v roku 2013. Od začiatku roka 2014 sa mohli energetické distribučné spoločnosti pustiť do výmeny starých elektromerov za nové inteligentné meradlá. Podľa vládou schválenej koncepcie, by sa do roku 2020 malo na Slovensku nainštalovať 600 tisíc inteligentných meradiel. Nové elektromery by malo mať 120 tisíc podnikateľov a organizácií a 480 tisíc domácností.

Analýza Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR spred zhruba piatich rokov hovorí o tom, že celý program výmeny starých elektromerov za nové inteligentné, ktorý bude trvať do konca roka 2020, bude stáť zhruba 90 miliónov eur.

