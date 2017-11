Diskriminácia Rómov v oblasti zdravia existuje, priznáva splnomocnenec Ravasz

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) - Uvedomujeme si, že Rómovia majú v porovnaní s majoritou horšie podmienky aj v oblasti zdravia. Diskriminácia v tejto oblasti existuje a negatívne nastavená verejná mienka pre nás tvorí prekážku pri implementácii mnohých politík. Tvrdí to vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorého stanovisko agentúre SITA poskytla Michaela Miháliková z úradu splnomocnenca.

Ravasz tak reagoval na správu Vakeras zorales - Hovoríme nahlas, ktorú v pondelok publikovala Poradňa pre občianske a ľudské práva. Správa priniesla svedectvá rómskych žien z východného Slovenska, ktoré tvrdia, že zažívajú diskrimináciu a násilie v zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti.





„Iniciovali sme prijatie akčných plánov v oblasti zdravia, nediskriminácie a verejnej mienky, v ktorých sa vláda zaviazala podniknúť kroky na odstránenie týchto negatívnych javov. Mnohé z nich sa zhodujú s odporúčaniami, ktoré sú v správe uvedené,“ uviedol Ábel Ravasz a dodal, že silným partnerom v boji proti diskriminácii je pre jeho úrad príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva Zdravé regióny.

„Chceli by sme poukázať na úspechy ich projektu Zdravé komunity, v rámci ktorého posielame do obcí zdravotných mediátorov priamo z miestnych komunít. Aj z iniciatívy nášho úradu projekt čoskoro rozšírime o asistentov v nemocniciach. Práve títo asistenti budú pomáhať pri komunikácii medzi lekármi a rómskymi pacientmi. Sľubujeme si od nich aj priaznivejšie vybavenie podnetov rómskych pacientov v nemocniciach,“ povedal rómsky splnomocnenec.

Rezort zdravotníctva potvrdil, že podporuje zlepšenie prístupu rómskych pacientov ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom organizácie Zdravé regióny.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová, ide o komplexné, dlhodobé riešenie situácie znevýhodnených skupín v oblasti zdravia, ktorých cieľom je realizovať opatrenia na zvýšenie zdravotnej gramotnosti a zodpovednosti jednotlivcov za svoje zdravie.

Hovorkyňa rezortu pripomenula, že súčasťou projektu Zdravé regióny je aj zavedenie pozície asistent osvety zdravia do nemocníc, pričom prvých osem asistentov by malo nastúpiť do práce už začiatkom budúceho roka. Asistenti sa budú prvé dva roky prioritne zaoberať podporou reprodukčného zdravia, ochranou ľudských práv menší a ochranou pred diskrimináciou v zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva vo svojom stanovisku uviedlo, že výrazne dbá na to, aby mali všetci pacienti, teda aj matky v pôrodniciach, dôstojné podmienky. K tomu chce ministerstvo prispieť práve prostredníctvom programu Zdravé regióny.

Medzi ďalšími opatreniami spomína napríklad aj zlepšenie komunikácie medzi Rómami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery v zdravotný systém, účasť na preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní, včasnú identifikáciu výskytu infekčných ochorení, zlepšenie osobnej a komunálnej hygieny, prevenciu užívaniu návykových látok, podporu reprodukčného zdravia a zlepšenie popôrodnej starostlivosti či podporu dojčenia.

Rómske ženy na Slovensku tvrdia, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie sú vystavené diskriminácii, segregácii a hrubému zaobchádzaniu.

Agentúru SITA o tom v pondelok 27. novembra informovala terénna pracovníčka Agáta Duchoňová z Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá spolu s Centrom pre reprodukčné práva vypracovala správu, v ktorej rómske ženy o problémoch hovoria.

Správa Vakeras zorales - Hovoríme nahlas zachytáva skúsenosti so zdravotnou starostlivosťou 38 rómskych žien z marginalizovaných komunít, ktoré uviedli, že zažívajú diskrimináciu a násilie v zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti na východnom Slovensku.

Viaceré z nich popísali prípady segregácie, zanedbávania starostlivosti, hrubé zaobchádzanie počas pôrodu a upozornili na nedostatky súvisiace s informovaným súhlasom.

„Rómske ženy nám často hovoria o ponižovaní, verbálnych útokoch, nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, o neposkytnutí dostatočných informácií či segregácii na pôrodníckych oddeleniach. V našej správe sme situáciu v tejto oblasti podrobnejšie zdokumentovali. Veríme, že pritiahne pozornosť verejnosti aj zodpovedných štátnych inštitúcií, ktoré by mali konať a prijať účinné opatrenia smerujúce k zmene,“ povedala Agáta Duchoňová.

