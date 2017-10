Diaľničiari pripravujú prvú etapu rozšírenia úseku D1 Bratislava – Senec

BRATISLAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., pripravuje prvú etapu rozšírenia diaľnice D1 Bratislava - Senec na osem pruhov v úseku po križovatku Triblavina v dĺžke 3,5 kilometra.

Ako vyplýva z predbežného oznámenia, ktoré bolo v pondelok zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, diaľničiari chcú tender vyhlásiť v marci budúceho roka.

Osem pruhov kategórie D 41/120

Predpokladaná cena stavebných prác na uvedenom úseku by mala dosiahnuť zhruba 58 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (69,6 mil. eur vrátane DPH). Ide o jednu z deviatich prioritných stavieb, na ktoré chce NDS vyhlásiť verejné obstarávania na zhotoviteľa do roku 2019.

"Cieľom rozšírenia diaľnice D1 je vybudovať kompletné rozšírenie diaľnice D1 vrátane výmeny konštrukcie vozovky v úseku Bratislava - mimoúrovňová križovatka Triblavina a zabezpečiť dopravné prepojenie medzi diaľnicami D1 a D4. Súčasťou stavby bude vybudovanie križovatkových kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku D1/D4 Ivanka sever a koordinácia s diaľnicou D4," informovala NDS v predbežnom oznámení o príprave súťaže.

Diaľnica D1 bude v definitívnom stave rozšírená na osem pruhov kategórie D 41/120 vrátane odstavných pruhov a núdzových zálivov. "V rámci koordinácie s diaľnicou D4 bude výškovo upravená jestvujúca niveleta diaľnice D1 a vybudované nové mostné objekty vrátane súvisiacich vyvolaných investícií," dodala NDS.

Bratislavský obchvat

D1 sa bude križovať s D4, ktorá bude súčasťou bratislavského obchvatu spolu s rýchlostnou cestou R7.

"Súčasná D1 sa musí v určitom úseku dvíhať. Najprv sa musia vybudovať takzvané obchádzkové trasy. V území vetiev pôjde obchádzková trojpruhová trasa jedným a druhým smerom a tadiaľ sa prevedie doprava, ktorá bude prechádzať okolo staveniska, kde sa bude robiť križovatka D4/D1," povedal zástupcom médií generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin s tým, že hotové by to malo byť v roku 2019.

Najprv sa podľa neho musia urobiť obe vetvy križovatky, vybudovať obchádzkovú trasa a potom sa môže začať samotná križovatka.

Pôvodne sa uvažovalo, že úsek D1 po Triblavinu by mal rozšíriť koncesionár D4/R7 v rámci PPP projektov, a to z dôvodu postavenia križovatky D1/D4. "Zatiaľ to nie je rozhodnuté, je to jedna z možností. Len to predpokladá otvorenie koncesnej zmluvy," uviedol Ďurišin.

Povolenia vydané na všetky úseky D4 a R7

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) povedal, že o tom s koncesionárom rokujú a zároveň sa pripravuje súťaž na rozšírenie úseku D1 po Triblavinu.

"Pripravujeme verejné obstarávanie na to, aby sme boli istení, ak sa nedohodneme s koncesionárom. Robíme na tom, lebo vieme, že máme termíny," povedal minister. Hľadá sa podľa neho najlepšie riešenie na to, aby sa to načas spravilo. "Ak sa vieme dohodnúť s koncesionárom, bolo by lepšie, keby to robil koncesionár," dodal Érsek.

Stavebné povolenia sú vydané na všetky úseky D4 a R7 v dĺžke takmer 60 kilometrov v rámci PPP projektu. Koncesionár by tak mohol začať stavať v plnom rozsahu. Na otázku, či termín dokončenia D4 a R7 v roku 2020 vzhľadom na meškanie je ešte reálny, nevedel minister dopravy odpovedať.

"Neviem vám povedať, to je ťažká otázka do budúcna," uviedol s tým, že problémom je sprejazdnenie R7 zvlášť od D4. "Tlačíme na koncesionára, keďže má od nás všetky podklady, aby začal s maximálnou silou robiť," priblížil Érsek.





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.