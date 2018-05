Diaľničiari chcú vykúpiť ďalšie pozemky pre D4, podľa strany SaS ide o „nezákonný“ obchod

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) - Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) chce vykúpiť ďalšie pozemky v rámci kompenzačných opatrení pri výstavbe diaľnice D4 v rámci PPP projektu. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) to považuje za pokračovanie kšeftu pod rúškom ochrany prírody a žiada zastaviť tento podľa nej nezákonný obchod.

"Na svete je ďalšia zmluva na výkup pozemkov od spoločnosti ROT," informovala v piatok poslankyňa parlamentu a tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová.





Uvedená spoločnosť podľa poslankyne už vlani v júni za svoj podiel na poliach pri hranici s Rakúskom dostala vyše 5 mil. eur a v najbližších dňoch by mala získať ďalších vyše 7 mil. eur. A to za pozemky, z ktorých väčšina sa nemala podľa pôvodných plánov pre diaľnicu vôbec vykupovať.

"Iba na jednom z nich je urobený znalecký posudok, kde sa cena pohybuje okolo štyroch eur za meter štvorcový. Objavil sa však nový posudok, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve so spoločnosťou ROT, kde je cena až 33 eur za meter štvorcový, teda viac ako osemnásobok," povedala Zemanová.

Prípad s predajom pozemkov sa vyšetruje

SaS preto žiada, aby sa tento "nezákonný" obchod nezrealizoval. "Firma ROT je previazaná s vládnymi špičkami, predovšetkým so stranou Most - Híd," uviedla poslankyňa.

Tento biznis sa podľa nej robí napriek tomu, že prípad s predajom pozemkov sa vyšetruje, sú chybné znalecké posudky a nie je na to územné rozhodnutie. "Domnievame sa, že to je jeden z dôvodov, prečo strana Most - Híd nemôže odísť z tejto koalície," poznamenala Zemanová.





Liberáli informovali o kompenzačných opatreniach pri výstavbe obchvatu Bratislavy na D4 už vlani v júli. Ide o výkup pozemkov pre náhradné plochy pre vzácne chránené druhy vtáctva, ktorých podmienky na život by výstavba diaľnice ohrozila. NDS vtedy na vtáčie územia vykúpila podiel na pozemku pri hranici s Rakúskom od firmy ROT za vyše 5 mil. eur.

"NDS realizovala tento výkup napriek tomu, že v územnom rozhodnutí sú určené iné plochy na kompenzáciu," informoval v piatok poslanec a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan.

Trestné oznámenie z viacerých činov

Aj keď podľa poslanca bola NDS pred finálnym vyvlastnením pozemkov za cenu necelých 5 eur za meter štvorcový za legitímne plochy, návrh na toto vyvlastnenie stiahla a vykúpila inú pôdu za cenu viac ako 20 eur za meter štvorcový.

"A to takú, ktorá nie je súčasťou územného rozhodnutia pre diaľnicu D4 z roku 2014. Na základe týchto skutočností sme v lete 2017 podali na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre podozrenie z viacerých trestných činov, a to porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, podozrenie z podvodu a z konania organizovanej skupiny," uviedol Ivan.





SaS vlani tiež vyzvala ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most - Híd), aby za takéto konanie odvolal generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina, čo minister neurobil. Liberáli naďalej považujú konanie NDS v súvislosti s výkupmi pozemkov pre nové plochy ochrany prírody za nezákonné a cenu za výkup pozemkov za škandalóznu.

Prepojenie s ministrom Sólymosom

O tejto téme informuje v aktuálnom vydaní týždenník Plus 7 dní. Firma ROT má byť prepojená s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom (Most - Híd). "V čase, kedy sa zosnoval tento nový komplot s pozemkami pre ochranu prírody, už bol ministrom životného prostredia, rovnako ako aj nominanti strany Most - Híd na ministerstve dopravy a v Národnej diaľničnej spoločnosti," dodala Zemanová.





Minister Sólymos sa podľa nej pozná osobne s poberateľmi výhod tohto výkupu, a to na základe bývalých podnikateľských aktivít a susedských vzťahov. Kšefty s pozemkami pre ochranu prírody, ktoré dávajú zarobiť súkromnej firme viac ako 12 mil. eur, sa podľa poslankyne začali vlani v apríli po výmene ministra dopravy a generálneho riaditeľa NDS v roku 2016.





Spoločníkmi firmy ROT, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Rusovciach sú táto mestská časť a spoločnosť Relax PRO, s. r. o., Bratislava, a tú zas vlastní bratislavská firma Chraus, a. s., v likvidácii.

